Цена на медь рухнула до минимума за три недели: сколько стоит металл сейчас

Отмечается, что металл отреагировал на эскалацию на Ближнем Востоке.

Цены на медь в четверг, 11 июня, упали до минимума за три недели. Возобновление боевых действий на Ближнем Востоке усилило опасения относительно ускорения инфляции, повышения процентных ставок и замедления экономического роста.

Издание Bloomberg пишет, что США нанесли так называемые "дополнительные удары в целях самообороны", которые последовали за операцией, проведенной 9 июня в ответ на сбитый американский вертолет. Эти действия подчеркнули растущее нетерпение президента Дональда Трампа в связи с тем, что США и Иран до сих пор не смогли достичь мирного соглашения.

Последние удары США привели к усилению волатильности на мировых финансовых рынках и росту цен на нефть. Это усилило опасения по поводу ускорения инфляции, особенно после того, как в мае рост потребительских цен в США ускорился до максимального уровня за более чем три года.

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Ожидания повышения ставок Федеральной резервной системой США из-за эскалации боевых действий оказывают давление на цены на цветные металлы, отметил аналитик Everbright Futures Co. Чжан Дапэн. Волатильность цен на медь также заставляет китайских покупателей проявлять осторожность в преддверии лета, когда традиционно наступает затишье, добавил он.

На Лондонской бирже металлов (LME) цена на медь упала на 0,6% до 13 431 доллара за тонну по состоянию на 6:40 утра киевскому времени, после того как ранее опустилась до 13 378 долларов – самого низкого уровня с 20 мая. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 13,43 доллара.

Цены на металлы – последние новости

10 июня цены на алюминий упали до самого низкого уровня за месяц. Этому способствовало обострение ситуации на Ближнем Востоке и ожидание повышения ставок в США, что ухудшило прогнозы спроса на промышленные металлы.

Кроме того, ранее цены на железную руду упали до минимума за два месяца. Рост предложения и сезонное снижение спроса на сталь оказали давление на настроения на рынке.

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