Украину ждет перелом в погоде: уже 12 июня погода сильно ухудшится (карта)

Атмосфера будет напоминать сильно раскаленную сковороду, а попадание холодного воздуха на раскаленную поверхность станет "спусковым крючком".

В четверг, 11 июня, в Украине ожидается самый теплый день из ближайших, а уже перед выходными погода значительно ухудшится. Об этом в Facebook предупредил синоптик Виталий Постригань.

"Сразу сосредоточим внимание на погоде пятницы, 12 июня, – прогнозируем ее существенное ухудшение, связанное с обострением атмосферных фронтов", – предупредил синоптик.

По его словам, центральная часть Украины окажется на границе температурных контрастов.

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"Именно на границе таких контрастов атмосфера накапливает энергию для развития опасных явлений: гроз, ливней, шквалистого ветра, а локальный град наносит значительный ущерб. Фактически – это обратная сторона любой волны жары", – пояснил эксперт.

В частности, Черкасская область, по его данным, окажется на границе жары на востоке и прохлады в западных районах.

"Атмосфера будет напоминать сильно разогретую сковороду, в которой накопилось много тепла и влаги. Вторжение холодного воздуха на раскаленную поверхность станет "спусковым крючком" для стремительного высвобождения энергии. Прогнозируются грозовые дожди, местами град и шквалы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +13°...+18°, днем понижение температуры от +29° до +20°", – прогнозирует Постригань.

В течение 13-14 июня с северными ветрами распространится прохладный воздух с Атлантики, поэтому ночью станет +10°...+15°, а днем не выше +19°...+24°. Местами пройдут небольшие кратковременные грозовые дожди.

Погода 11 июня – прогноз на сегодня

По данным Погода УНИАН, погода в Украине начнет меняться уже сегодня. С запада в нашу страну будет поступать более прохладный воздух, поэтому температура постепенно начнет снижаться на крайнем западе страны. Вместе с похолоданием ожидаются дожди и грозы.

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