В Украине рухнули цены на клубнику: сколько уже стоит килограмм

Предложение ягод стремительно растет.

Оптовые цены на клубнику в Украине продолжают снижаться – сейчас ягода стоит 80-170 грн/кг. Это в среднем на 15% дешевле, чем на прошлой неделе, когда клубнику отпускали по 100-190 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Особенно быстро дешевеет ягода в южных и центральных регионах страны. Общий тренд связан с наступлением теплой солнечной погоды, что благоприятно влияет на созревание клубники в хозяйствах. Поэтому предложение ягоды на рынке стремительно увеличивается – в то же время спрос на клубнику остается на стабильном уровне. Это провоцирует резкое снижение отпускных цен на продукцию.

Аналитики обращают внимание на довольно высокий процент некондиционной клубники в этом сезоне. Обильные осадки заметно повлияли на товарный вид и качество ягоды.

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В целом клубника в Украине уже стоит в среднем на 11% дешевле, чем год назад. И это не предел, поскольку предложение на рынке продолжает расти, тогда как качество предлагаемой ягоды не всегда устраивает потребителей. Поэтому с высокой вероятностью клубника будет дешеветь и на следующей неделе.

Цены в Украине – последние новости

Дешевеет украинская клубника и на рынке – с начала месяца ее стоимость снизилась вдвое. Это уже второе подешевение клубники в новом сезоне – предыдущее было спровоцировано массовым выходом ягоды из Закарпатья, которая созрела первой. Затем цены постепенно откатились назад.

Пока что рынок недостаточно насыщен черешней, крупнейшие поставки которой еще впереди. Ее раскупают активнее, чем клубнику. И импортная, и украинская черешня с начала июня подешевели вдвое: во вторник импортная стоила в среднем 250 грн/кг, украинская – 130 грн/кг.

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