С 11 июня погода в Украине начнет меняться

В четверг, 11 июня, в Украине ожидается сухая и очень теплая летняя погода. В большинстве областей воздух прогреется до +23°...+28°, однако на западе страны будет свежее. С территории Польши к нам будет заходить прохлада, поэтому на крайнем западе с обеда температура начнет постепенно снижаться до +17°...+22°. Также на западе Украины и в юго-восточных областях ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +27°.
  • Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +17°, днем +21°, дождь.
  • В Луцке будет переменная облачность, ночью +20°, днем +25°, дождь.
  • В Ровно завтра переменная облачность, ночью +19°, днем +28°, дождь.
  • В Тернополе 11 июня ночью +19°, днем +26°, переменная облачность, дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +18°, днем +26°.
  • В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +18°, днем +28°, дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +21°, днем будет +22°, переменная облачность, дождь.
  • В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью +17°, днем +26°, дождь.
  • В Виннице завтра будет +18°...+25°, переменная облачность.
  • В Житомире в четверг ночью +17°, днем +26°, переменная облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+26°, переменная облачность.
  • В Черкассах завтра ночью +19°, днем +26°, переменная облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +28°, переменная облачность.
  • В Полтаве - переменная облачность , температура воздуха +20°...+29°.
  • В Одессе 11 июня - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +22°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +27°, переменная облачность, небольшой дождь.
  • В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +19°, днем +27°, небольшой дождь.
  • В Запорожье температура ночью +20°, днем +27°, переменная облачность, небольшой дождь.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +19°, а днем +28°, переменная облачность.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью +21°, днем +30°.
  • В Днепре температура ночью будет +20°, днем +27°, переменная облачность, дождь.
  • В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +16°...+25°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +15°, днем +29°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, дожль с грозой, температура ночью +15°, днем +30°.

Какой праздник 11 июня, приметы погоды

11 июня - святых апостолов Варфоломея и Варнавы. По приметам, если погода в этот день суха и солнечная, то летом будет хороший урожай.

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