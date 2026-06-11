Какое мясо содержит меньше всего холестерина: диетологи назвали своего фаворита

Многие любят это мясо, поскольку оно обладает преимуществами говядины.

Есть еще одна менее известная альтернатива, которая содержит еще меньше холестерина, чем мясо домашней птицы. Она также богата белком и важными минералами. Об этом пишет Noklapja.

Как оказалось, мясо с самым низким содержанием холестерина - это не курица и даже не рыба, а мясо страуса. Этот особый сорт мяса содержит всего 58 миллиграммов холестерина на 100 граммов, что значительно меньше, чем примерно 85 миллиграммов в курином мясе или 90-100 миллиграммов в говядине.

"К тому же мясо страуса привлекает внимание не только благодаря низкому содержанию холестерина. Хотя оно считается красным мясом, его жирность значительно ниже, чем у традиционных видов красного мяса, при этом оно чрезвычайно богато белком", - утверждают в материале.

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По словам специалистов, 100 граммов мяса обеспечивают организм почти 28 граммами белка, поэтому оно может быть идеальным вариантом для тех, кто занимается спортом или следит за своим питанием.

Еще одним преимуществом является то, что оно содержит большое количество железа и цинка, которые играют важную роль в нормальном функционировании иммунной системы, а также в процессах выработки энергии.

"Многие любят его за то, что он обладает преимуществами говядины, но при этом имеет более легкий вкус и менее плотную консистенцию. У него также нет сильного, характерного запаха, что делает его привлекательным даже для тех, кто обычно редко употребляет красное мясо", - подчеркивают в публикации.

Не только мясо влияет на уровень холестерина

В свою очередь, между уровнем холестерина в крови и количеством потребляемого холестерина нет такой прямой связи, как считалось ранее.

"Все больше исследований указывают на то, что на уровень холестерина в организме гораздо большее влияние оказывают общие пищевые привычки, потребление насыщенных и трансжиров, вес тела, физическая активность и генетические факторы", - добавляет издание.

Другие советы по здоровью

Ранее диетологи ответили, что вредит здоровью вашей селезенки. По их словам, самой вредной пищей для здоровья селезенки являются те продукты, которые могут способствовать воспалительным процессам, нарушениям обмена веществ или заболеваниям печени.

Также были названы 6 продуктов со скрытым содержанием сахара. Известно, что часто скрытый сахар содержится в переработанных продуктах для завтрака, соленых закусках и продуктах, позиционируемых как полезные.

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