Нумерологи назвали даты рождения, которые 'программируют' женщин на успех в бизнесе

Четыре группы дат – и каждая дарит своей обладательнице уникальную предпринимательскую суперсилу.

Нумерологи утверждают, что некоторые женщины буквально рождаются с задатками успешных предпринимателей – и зависит это от даты рождения. Об этом пишет Times of India.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

Итак, какие даты считаются "предпринимательскими"?

Видео дня

1, 10, 19 и 28 числа

По мнению нумерологов, эти женщины – прирожденные лидеры. Независимые, амбициозные, не боятся риска. Ими управляет Солнце. Именно эти черты чаще всего встречаются у владелиц бизнеса и тех, кто принимает важные решения.

5, 14 и 23 числа

Здесь свое слово говорит Меркурий – планета разума и коммуникации. Такие женщины, по мнению нумерологов, креативны, гибки и быстро соображают. Они первыми замечают новые возможности и не теряются, когда рынок меняется.

8, 17 и 26 числа

Это "зона Сатурна" – планеты дисциплины и денег. По словам специалистов, именно такие женщины способны строить бизнес годами, начиная буквально с нуля. Терпение и настойчивость – их главное оружие.

3, 12, 21 и 30 числа

Ими управляет Юпитер – планета мудрости и расширения. Эти женщины умеют вдохновлять команды и мыслить стратегически.

Ранее мы писали о 4 датах рождения людей со "старой душой".

Вас также могут заинтересовать новости: