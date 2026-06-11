Производитель Patriot сделал тревожное заявление о будущих поставках ракет

Компания не контролирует распределение этих рает.

В компании Lockheed Martin сделали крайне тревожное заявление о поставках ракет Patriot, сообщив, что не могут назвать никаких четких сроков, когда союзники США их получат. Об этом заявил вице-президент по стратегии и развитию бизнеса ракетного подразделения Lockheed Martin Брайан Данн, сообщает Financial Times.

Данн отметил, что компания прилагает все усилия для наращивания производства ракет-перехватчиков PAC-3 на фоне дефицита поставок, усугублённого войной в Иране.

В то же время в комментарии журналистам на авиасалоне ILA в Берлине он направил неутешительное послание союзникам США, включая Германию, Японию, Польшу, ОАЭ и Саудовскую Аравию, которые эксплуатируют систему ПВО Patriot.

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По его словам, дополнительные мощности позволят удовлетворить потребности множества пользователей в более короткие сроки. В частности, в рамках сделки с Пентагоном на сумму 4,7 млрд долларов компания Lockheed Martin согласилась увеличить производство ракет PAC-3 втрое - с нынешних 650 в год до 2000 к 2033 году.

В то же время, он подчеркнул, что распределение этих ракет контролирует не сама компания, а правительство США.

"Мы не контролируем распределение этих ракет. Мы не можем сказать никому, какое место вы займёте в этом [приоритетном списке]… Очевидно, сейчас со стороны Пентагона звучит много заявлений о том, как они собираются реорганизовать то, кто первым получит ракеты. Мы ничего из этого не контролируем", - заявил он.

При этом еще один высокопоставленный руководитель подразделения ракет Lockheed Martin, Паула Хартли, заявила, что во время встреч с представителями иностранных правительств и вооруженных сил по всему миру наблюдает растущий скептицизм по отношению к американским производителям оружия.

"Они возмущаются из-за задержек и недоступности продукции, а иногда возникает недовольство правительством… Я понимаю это недовольство", – сказала она.

Украина ищет аналоги для Patriot

Украинская компания Fire Point на прошлой неделе заявил о проведении первого летного испытания противоракетного перехватчика FP-7.x, разработанного как более дешевая, серийно производимая альтернатива Patriot.

Также ранее стало известно, что Великобритания вместе с европейскими союзниками поможет Украине создать собственную систему противоракетной обороны, которая может стать альтернативой американской Patriot.

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