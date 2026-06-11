На Львов надвигается непогода: синоптики предупреждают об опасности (инфографика)

Сегодня во Львовской области ожидаются грозы с градом и шквалами.

В четверг, 11 июня, погода во Львове ухудшится. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 11 июня гроза, днем порывы северо-западного ветра 15–20 м/с, град", – прогнозируют синоптики.

Такая же сложная погода ожидается и по всей Львовской области.

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Из-за непогоды синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

11 июня погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с запада.

В течение дня будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза, днем местами град. Скорость ветра 7 – 12 м/с, днем местами порывы будут усиливаться до 15 – 20 м/с. Температура по области +17°...+22°, а во Львове ожидается +19°...+21°.

В целом на этой неделе погода на Львовщине будет нестабильной. Синоптики прогнозируют периодические дожди. Температура ночью ожидается около +17°, а днем с сегодняшнего дня столбики термометров будут показывать +19°...+21°.

По данным синоптика Игоря Кибальчича, сегодня в целом нестабильная погода будет наблюдаться в западных областях. Ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы 17 – 22 м/с. В остальной части страны без существенных осадков, только днем на Донбассе, а также местами в центре возможны небольшие кратковременные дожди с грозами. Столбики термометров покажут +27...+32 °С, а на крайнем западе температура снизится до +21...+26 °С.

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