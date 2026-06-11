Китай получил сигнал: Тайвань провел испытания HIMARS в Тайваньском проливе

Хотя эти комплексы уже проходили испытания ранее, нынешние учения стали важным этапом в укреплении обороноспособности Тайваня.

10 июня тайваньские военные провели учения с боевой стрельбой, в ходе которых осуществили запуск ракет с американских мобильных реактивных систем HIMARS в направлении Тайваньского пролива. В Тайбэе заявили, что таким образом демонстрируют готовность отражать возможную агрессию со стороны Китая.

Как сообщает CNN, это первый случай, когда ракеты с HIMARS были выпущены в воды Тайваньского пролива, отделяющего остров от материкового Китая. Хотя комплексы уже проходили испытания ранее, нынешние учения стали важным этапом в укреплении обороноспособности Тайваня.

По словам сержанта армии Тайваня Ван Минхуэя, военные будут продолжать осваивать систему HIMARS в условиях растущей угрозы.

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"В связи с нынешней угрозой со стороны противника мы продолжим тренировки по системе HIMARS с непоколебимой решимостью защищать Тайвань как сильнейшая национальная сила", – подчеркнул он.

В Минобороны Тайваня уточнили, что во время учений использовались ракеты с уменьшенной дальностью полета. Они падали в воду недалеко от побережья и не достигали отдаленных районов пролива.

Пекин традиционно рассматривает Тайвань как часть своей территории и не отказывается от сценария силового возвращения острова под контроль Китая. В последние годы китайские военные регулярно проводят масштабные учения вблизи Тайваня и направляют в его окрестности боевые корабли и авиацию.

США официально не признают Тайвань независимым государством, однако остаются его главным поставщиком оборонного вооружения и выступают против любых попыток изменить статус-кво силовым путем.

В конце 2025 года Вашингтон объявил о намерении продать Тайваню еще 82 системы HIMARS. Однако, по данным СМИ, реализация сделки могла быть приостановлена после майской встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напряженность в регионе усилилась и после того, как 6 июня Китай объявил о проведении специальной операции в водах к востоку от Тайваня. В Пекине заявили, что причиной стали переговоры между Японией и Филиппинами о делимитации морских границ, которые китайская сторона считает посягательством на свой суверенитет.

Противостояние КНР и Тайваня – последние новости

Напомним, 7 июня Министерство транспорта КНР сообщило, что Китай начал специальную морскую операцию в водах к востоку от Тайваня. В Пекине заявили, что ее целью является усиление контроля за судоходством, обеспечение соблюдения морского законодательства и защита национальных интересов страны.

Также издание South China Morning Post сообщило, что Китай оснастил войска, которые должны противостоять Тайваню, новой ракетой HQ-16F. Она имеет характеристики, "сопоставимые с американскими системами Patriot PAC2 и PAC3".

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