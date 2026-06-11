Череда магнитных бурь атакует Землю: ученые назвали даты (график)

Предварительные прогнозы показывают, что магнитные бури не будут сильными.

В ближайшие дни ожидается череда магнитных бурь. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

На данный момент после очень слабого выброса корональной массы, который происзошел 6 июня, солнечный ветер вернулся к преимущественно фоновому уровню. Сегодня, по данным специалистов, магнитных бурь также не ожидается.

В то же время из-за воздействия высокоскоростного потока из корональной дыры в течение 12 и 13 июня увеличивается вероятность слабой магнитной бури уровня G1.

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Как сообщается, за последние 24 часа на Солнце произошло минимум два выброса корональной массы. Анализ потенциальных компонентов, направленных к Земле, все еще продолжается, однако в конце этой недели также можно ожидать возможных касательных ударов.

Астроном-любитель заснял гигантского "Годзиллу" на Солнце - что известно

Астрофотограф Марк Джонстон получил впечатляющие снимки гигантских солнечных протуберанцев – раскалённых облаков плазмы, поднимающихся над поверхностью Солнца.

На одном из видео, снятом 22 мая, видны потоки вещества, которые поднимаются над Солнцем, а затем возвращаются обратно в виде так называемого коронального дождя. Другой протуберанец, запечатлённый 31 мая, напомнил наблюдателю силуэт Годзиллы.

По словам Джонстона, движение плазмы определяется не ветром, а мощными магнитными полями Солнца, которые направляют ионизированный водород вдоль невидимых силовых линий. Таймлапсы продолжительностью до двух часов позволили показать сложную и завораживающую динамику солнечной активности.

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