Мужчина выиграл дом в Британии за более $2 млн, но ошарашил заявлением

39-летний мужчина из Польши выиграл в британской лотерее дом, автомобиль и наличные на сумму более 2,3 млн долларов, но планирует всё продать и вернуться домой.

Польский железнодорожный инженер Давид Шульц, работающий в Великобритании, стал победителем розыгрыша недвижимости и получил дом, автомобиль и денежный приз. Общая стоимость выигрыша оценивается примерно в $2,3 млн, пишет портал Money.pl.

39-летний мужчина 31 мая выиграл полностью обустроенный дом в графстве Ланкашир, который оценивается примерно в более чем $2 млн. Помимо недвижимости, он получил внедорожник Land Rover Defender стоимостью около $60 тыс. и еще $30 тыс. наличными.

После победы Шульц сразу продал автомобиль, а теперь планирует реализовать и дом. Его главная цель – возвращение в Польшу.

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"Моей самой большой мечтой было вернуться домой… А потом вдруг один звонок – и все стало возможным", – рассказал мужчина.

Шульц родом из юго-западной Польши. Он переехал в Великобританию в 2005 году в возрасте 18 лет, впоследствии возвращался на учебу, а в 2015 году снова обосновался в Британии.

После выигрыша он сразу сообщил об этом семье, которая живет в Польше.

"Теперь я знаю, что возвращение домой – это лишь вопрос времени", – отметил он.

Победитель говорит, что выигрыш дал ему ощущение стабильности и свободы выбора:

"Впервые за долгое время я чувствую легкость, как будто все проблемы исчезли".

Розыгрыш организовала компания Elite Competitions. Организаторы конкурса отметили, что для победителя главной ценностью оказалась не сама недвижимость, а возможность быть ближе к семье.

Другие интересные выигрыши

Как сообщал УНИАН, мужчина, выигравший десятки миллионов долларов в лотерею, рассказал, что это принесло ему большую печаль и стресс наряду с финансовой свободой.

По словам мужчины, половину выигрыша он вложил в недвижимость. Из оставшихся денег он подарил своей маме и сестре по два миллиона каждой – и отложил еще один миллион для близких друзей, которым хочет помочь.

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