В ISW назвали главную цель летнего наступления россиян в Донецкой области

В ISW прогнозируют, что россияне летом добьются тактических успехов в Константиновке.

Российские войска изменили свои приоритеты в наступлении на "пояс крепостей" в Донецкой области и переключили усилия на захват Константиновки после неудачных попыток продвижения на Славянск. Как утверждают аналитики Института изучения войны, теперь именно Константиновка является главным пунктом наступления России весной-летом 2026 года.

Как отмечают аналитики, российские оккупанты смогли добиться тактических успехов в Константиновке - что две российские тактические группы продвинулись к югу от Константиновки и в восточную часть города.

Российские войска начали свою кампанию по захвату Константиновки летом 2025 года после завершения захвата Часов Яра и Торецка. Они впервые проникли в саму Константиновку в октябре 2025 года и с тех пор заняли около 12 процентов территории города.

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В марте россияне значительно активизировали наступательные операции против Константиновки. Украинские официальные лица сообщали, что российское военное командование установило крайний срок захвата города к маю 2026 года, однако это им так и не удалось:

"Российские войска, вероятно, добьются тактических успехов в Константиновке летом 2026 года, но вряд ли добьются оперативных успехов в целом по Крепостному поясу. Российские войска, вероятно, продолжат проникать в Константиновку и укреплять позиции в определенных районах города, но при этом, скорее всего, понесут большие потери".

Россияне потерпели поражение в направлении Славянска

При этом в ISW отмечают, что российские войска начали свое весенне-летнее наступление 2026 года с серии механизированных атак вокруг Лимана, к северо-востоку от Славянска. Это указывает на то, что Россия, вероятно, намеревалась отдать приоритет продвижению на Славянск с северо-востока, но российским войскам не удалось добиться каких-либо значительных успехов в этом районе.

"Российское военное командование, вероятно, переключило свои приоритеты на захват Константиновки после неудачных попыток продвижения на Славянск", - считают аналитики, добавляя, что российская армия не обладает боеспособностью для проведения скоординированного наступления на Славянск, одновременно сохраняя наступательные операции в Купянске и Боровой.

Константиновка - что там происходит

Военный обозреватель Денис Попович считает, что РФ может захватить Константиновку в Донецкой области уже к концу лета. Он добавил, что российские оккупанты в Константиновке пытаются использовать ту же тактику, что и в свое время в Покровске. Она заключается в попытках РФ закрепиться на окраинах города и после этого последовательно проникать в сам город, закрепляясь в многоэтажках.

По словам командира батальона беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Сергея Ярого, Константиновка находится в полуокружении. Поэтому ситуация очень сложная с точки зрения логистики в сам город, ведь она осуществляется по двум основным маршрутам, которые противник пытается максимально контролировать. Из-за этого логистика находится в очень напряженном состоянии: эвакуация, снабжение и ввод нашей пехоты в Константиновку очень затруднены.

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