Стоит ли есть куриные лапки ради коллагена: объяснение нутрициолога

100 граммов куриных лапок содержат 20 граммов белка.

Куриные лапки нередко называют источником коллагена и полезных аминокислот, однако блюда из них нечасто встретишь на украинских кухнях. Нутрициолог Наталья Дубовик в беседе с УНИАН объяснила, сколько калорий содержит этот продукт, действительно ли он помогает суставам и коже и что стоит знать о правильном приготовлении.

Какая польза от куриных лапок? Сколько в них калорий?

"В куриных лапках на 100 граммов примерно 200–220 ккал, 20 граммов белка, но, что интересно, белок представлен не мясом, а коллагеном первого типа. Конечно, мы понимаем, что они содержат и желатин, который образуется при длительном варке, когда мы готовим тот самый холодец. И есть определенные аминокислоты, например, глицин и пролин, которые очень полезны для нашего организма", – пояснила эксперт.

Действительно ли холодец из куриных лапок полезен для суставов и кожи?

Что касается лечебных свойств, важно понимать: когда мы едим холодец при болях в суставах, коллаген не "попадает" напрямую в колени, локти или кожу. Во время пищеварения он расщепляется на аминокислоты, и уже из них организм самостоятельно синтезирует необходимые белки и направляет их туда, где в них есть потребность, подчеркнула специалист.

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Как правильно готовить лапки, чтобы была польза?

Куриные лапки в Украине не являются столь популярным продуктом для приготовления, как, например, в китайской кухне, говорит нутрициолог. В Китае их готовят в различных вариациях – жарят, карамелизуют, тушат в соевом соусе с чесноком, имбирем и специями. Одним из известных блюд являются так называемые "когти феникса". Также в Китае куриные лапки часто подают в качестве закуски в традиционных заведениях.

Помимо Китая, этот продукт активно употребляют и в других кухнях мира – в частности, в Корее, на Филиппинах, в странах Латинской Америки, Южной Африке и Колумбии.

Что касается, например, холодца – самого популярного блюда из куриных лапок в Украине, то в его приготовлении есть базовые правила. Сначала лапки нужно тщательно промыть, удалить остатки желтой кожицы, если она осталась после покупки, и обрезать когти. После этого их варят на медленном огне в течение длительного времени – примерно 8–12 часов.

"Я бы не использовала скороварку, если она у вас есть. Пусть лучше они булькают на минимальном огне, не кипят, просто булькают. И важная составляющая – это добавить немного кислоты, 1–2 столовые ложки яблочного уксуса – это помогает извлечь часть минералов в бульоне и усвоить нам этот коллаген из него", – пояснила нутрициолог.

В конце она советует добавить любые овощи, которые вы хотите – чаще всего это морковь, сельдерей, лавровый лист, немного перца. И уже в самом конце – посолить.

Что еще готовят из куриных лапок?

Конечно, не обязательно каждый раз готовить холодец и употреблять его как отдельное блюдо. Такой бульон можно добавлять в другие блюда во время приготовления – например, использовать вместо воды для каш. Или употреблять самостоятельно.

"Куриные лапки можно использовать не только для приготовления холодца, но и для наваристых бульонов. И это очень крутая штука. Если вы будете варить бульон в течение 12 часов на куриных лапках – он также будет коллагеновым – вы можете разлить его по стаканчикам, поставить в морозилку и каждое утро наслаждаться и тем самым насыщать свой организм аминокислотным профилем и белковым продуктом, которого так не хватает", – пояснила Дубовик.

Есть ли недооцененные части курицы, которые могут быть полезны, но их редко едят украинцы?

Чуть чаще, чем куриные лапки, но все же редко украинцы употребляют куриную шею, которая также дает очень насыщенный бульон, так как содержит костную ткань, соединительные элементы и немного мяса.

Еще одна недооцененная часть – сердца – субпродукты с высоким содержанием белка, железа и витаминов группы B. Они могут быть полезным дополнением к рациону, если правильно их приготовить. Более распространенной является куриная печень, которая является одним из лучших источников легкоусвояемого железа, поэтому ее часто рекомендуют при риске анемии или пониженном уровне гемоглобина.

Кроме того, она содержит значительное количество витамина А, который важен для зрения, здоровья кожи и работы иммунной системы, а также витамины группы B, в частности B12, которые поддерживают нервную систему и участвуют в энергетическом обмене.

справка Наталья Дубовик health-коуч для людей 30+ Нутрициолог, автор подкаста «Начнем с понедельника» на Champion radio. Автор школы Nutriplus от Farmasi.

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