Первый в истории автомобиль Ferrari постигла печальная судьба: вот что с ним произошло

Всего было создано два таких автомобиля.

Итальянская компания Ferrari является одним из самых известных производителей спортивных автомобилей в мире. Однако судьба первых автомобилей, созданных основателем компании Энцо Феррари, является далеко не позитивной, пишет Supercar Blondie.

Отмечается, что первым авто, который с нуля создал Энцо Феррари, является Auto Avio Costruzioni 815. Всего было изготовлено два таких автомобиля.

Эта история началась в 1938 году, когда Феррари ушел из Alfa Romeo и основал собственную компанию Auto Avio Costruzioni. Она занималась производством авиационных деталей для итальянского правительства.

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В декабре 1939 года компании AAC поручили построить два гоночных автомобиля для знаменитой гонки Mille Miglia 1940 года. Так и появились автомобили Auto Avio Costruzioni 815.

Один из болидов сумел занять 10-е место, лидируя в категории автомобилей с двигателями объемом 1,5 литра. Однако, как признался сам Феррари, спешка, с которой были построены эти автомобили, и отсутствие испытаний привели к проблемам в дальнейшем.

"Эксперимент, начавшийся так блестяще, закончился провалом, в основном потому, что автомобиль был построен слишком поспешно", - говорил основатель Ferrari.

После начала Второй мировой войны дальнейшая разработка была приостановлена. Оба автомобиля Auto Avio Costruzioni 815 разошлись по разным путям.

Первый автомобиль был отправлен на свалку, где в итоге был раздавлен под прессом. Второму авто повезло больше - он сохранился до наших дней.

Итальянский гонщик Энрико Бельтраккини купил второй автомобиль Auto Avio Costruzioni 815 и позже даже участвовал на нем в гонках. В 1946 он даже смог занять второе место на Гран-при Турина.

Через некоторое время Бельтраккини продал автомобиль музею, а затем выкупил обратно. Еще спустя время автомобиль был продан известному итальянскому коллекционеру раритетных автомобилей Марио Ригини. По сей день автомобиль остается в его коллекции, хранящейся в городе Кастельфранко-Эмилия.

Самая большая коллекция Ferrari в мире

Напомним, что самой большой коллекцией автомобилей Ferrari в мире владеет султан Брунея Хассанал Болкиах. Этот автопарк настолько большой, что он мог бы подарить по одной машине каждому жителю Ватикана, и у него после этого еще осталось бы две сотни автомобилей.

В огромной коллекции султана есть 450 автомобилей Ferrari разных моделей. Здесь немало классических и редких экземпляров, включая 250 LM, переделанный под автоматическую КПП 365 GTS/4 Daytona Spider, 512 BB Koenig Special и пять 288 GTO в нестандартных цветах.

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