Первый в истории автомобиль Ferrari постигла печальная судьба: вот что с ним произошло

Итальянская компания Ferrari является одним из самых известных производителей спортивных автомобилей в мире. Однако судьба первых автомобилей, созданных основателем компании Энцо Феррари, является далеко не позитивной, пишет Supercar Blondie.
Отмечается, что первым авто, который с нуля создал Энцо Феррари, является Auto Avio Costruzioni 815. Всего было изготовлено два таких автомобиля.
Эта история началась в 1938 году, когда Феррари ушел из Alfa Romeo и основал собственную компанию Auto Avio Costruzioni. Она занималась производством авиационных деталей для итальянского правительства.
В декабре 1939 года компании AAC поручили построить два гоночных автомобиля для знаменитой гонки Mille Miglia 1940 года. Так и появились автомобили Auto Avio Costruzioni 815.
Один из болидов сумел занять 10-е место, лидируя в категории автомобилей с двигателями объемом 1,5 литра. Однако, как признался сам Феррари, спешка, с которой были построены эти автомобили, и отсутствие испытаний привели к проблемам в дальнейшем.
"Эксперимент, начавшийся так блестяще, закончился провалом, в основном потому, что автомобиль был построен слишком поспешно", - говорил основатель Ferrari.
После начала Второй мировой войны дальнейшая разработка была приостановлена. Оба автомобиля Auto Avio Costruzioni 815 разошлись по разным путям.
Первый автомобиль был отправлен на свалку, где в итоге был раздавлен под прессом. Второму авто повезло больше - он сохранился до наших дней.
Итальянский гонщик Энрико Бельтраккини купил второй автомобиль Auto Avio Costruzioni 815 и позже даже участвовал на нем в гонках. В 1946 он даже смог занять второе место на Гран-при Турина.
Через некоторое время Бельтраккини продал автомобиль музею, а затем выкупил обратно. Еще спустя время автомобиль был продан известному итальянскому коллекционеру раритетных автомобилей Марио Ригини. По сей день автомобиль остается в его коллекции, хранящейся в городе Кастельфранко-Эмилия.
Самая большая коллекция Ferrari в мире
Напомним, что самой большой коллекцией автомобилей Ferrari в мире владеет султан Брунея Хассанал Болкиах. Этот автопарк настолько большой, что он мог бы подарить по одной машине каждому жителю Ватикана, и у него после этого еще осталось бы две сотни автомобилей.
В огромной коллекции султана есть 450 автомобилей Ferrari разных моделей. Здесь немало классических и редких экземпляров, включая 250 LM, переделанный под автоматическую КПП 365 GTS/4 Daytona Spider, 512 BB Koenig Special и пять 288 GTO в нестандартных цветах.