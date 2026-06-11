Россия атаковала железнодорожное депо в Конотопе: есть погибшая и раненые

Из-за сегодняшних обстрелов в городе нет света и воды.

В результате вражеского удара по железнодорожному депо в городе Конотоп в Сумской области погибла женщина, еще четверо человек получили ранения. Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

"Имеем жесткий вражеский удар по Конотопу – по железнодорожному депо", – отметил он.

Как заявил Перцовский, по предварительной информации, город был атакован реактивными "Шахедами". Из-за близости к границе и скорости беспилотников не все сотрудники успели пойти в укрытие.

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"Одна наша коллега погибла во время этого удара. Четверо коллег получили травмы… Им оказывается вся необходимая помощь", – сообщил чиновник.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что враг атакует Конотопскую общину с ночи.

"Есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры. На месте удара российского БПЛА возник пожар. Предварительно, один человек погиб, четверо госпитализированы. Две женщины и двое мужчин находятся в больнице. У раненых – значительные ожоги тела", – рассказал он.

Также мэр Конотопа Артем Семенихин добавил, что в результате утреннего вражеского удара город остался без электроэнергии и водоснабжения, частично без газа.

Он добавил, что вода подается по графику, и попросил сделать запасы.

Кроме того, мэр уточнил, что погибшая в Конотопе – 1984 года рождения. Она работала уборщицей.

Вражеские удары по железной дороге

Российские войска регулярно наносят удары по украинской железнодорожной инфраструктуре, что приводит к повреждениям путей и подвижного состава, а также к задержкам пассажирских поездов.

Повреждения объектов фиксируются в различных областях, в частности в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской. Кроме того, враг атакует железнодорожные узлы в Житомирской, Ривненской и Волынской областях.

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