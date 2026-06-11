Грузовики с топливом не доехали до захваченного Севастополя из-за ударов Украины, - Reuters

Известно, что на полуострове в настоящее время наблюдается дефицит топлива.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в оккупированном Россией Крыму заявил, что планы по распределению бензина по талонам были отложены, ведь грузовики не смогли доставить топливо в город в связи с недавними ударами Украины по маршрутам снабжения. Об этом пишет Reuters.

"Заявление Михаила Развожаева о том, что талоны на бензин временно не могут быть реализованы, совпало с комментариями президента Украины Владимира Зеленского о том, что продолжающаяся кампания Киева, направленная против энергетических объектов в России и на аннексированных ею территориях, доказала свою эффективность", - подчеркнули в материале.

Издание напомнило, что Крым, аннексированный Россией в 2014 году, в прошлом месяце ввел нормирование топлива из-за его дефицита на полуострове.

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"К сожалению, сегодня вечером автоцистерны не смогли приехать в город", - написал Развожаев в Telegram, отметив, что в четверг приоритет на заправку получат общественный транспорт и коммунальные службы, а также аварийные и правительственные автомобили.

"Обращаюсь ко всем: нет смысла завтра стоять в очередях на... заправках", - отметил он поздно вечером в среду, добавив, что существующие талоны на топливо будут аннулированы, а новые выданы в четверг.

Впоследствии Развожаев сообщил, что более двух десятков украинских дронов было сбито в первые часы четверга во время новой атаки на Севастополь, второй по величине город полуострова и базу Черноморского флота РФ.

Отмечается, что дефицит топлива в городе возник тогда, когда Украина усилила кампанию ударов дронами и ракетами средней и большой дальности по российским промышленным объектам, что вынудило Россию сократить добычу нефти в третьем по величине производителе в мире.

"В последние месяцы мы особенно благодарны за удары средней дальности: российская военная логистика на всей глубине временно оккупированной территории теперь находится в зоне досягаемости украинских беспилотников", - сказал Зеленский в своем вечернем обращении.

Ситуация в Крыму - последние новости

Ранее Институт изучения войны писал, что Россия перекрыла главные пути в Крым из-за ударов ВСУ. Отмечается, что ограничения вступили в силу 7 июня. Под запрет попали сразу несколько важных логистических направлений.

Речь идет в первую очередь об автомагистрали М-14 Ростов-на-Дону - Крым, которая проходит через временно оккупированные территории юга Украины и была одной из главных сухопутных артерий снабжения российских войск.

В то же время военный обозреватель Денис Попович объяснил, что станет дефицитным в Крыму. По его словам, на фоне ударов по логистике в Крыму уже давно возникают проблемы с топливом. Поэтому россияне все чаще используют Крымский мост для поездок в Краснодарский край, чтобы покупать топливо там.

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