Астероид, уничтоживший динозавров, грел Землю изнутри 8 миллионов лет, - ученые

Астероид, уничтоживший динозавров 66 миллионов лет назад, оказался горячее, чем думали ученые.

Астероид, столкнувшийся с Землей 66 миллионов лет назад, привел к вымиранию 3/4 всех видов, в том числе нептичьих динозавров. Астероид диаметром 10–15 километров ударил в районе современного мексиканского полуострова Юкатан, образовав кратер диаметром 180 километров.

Аннемари Пикерсгилл из Университета Глазго и ее коллеги проанализировали образцы керна, собранные в ходе 364-й океанской экспедиции ещё в 2016 году. Тогда исследователи пробурили скважину на глубину 1 километр ниже морского дна в кратере, который сегодня в значительной мере покрыт Мексиканским заливом. В 2019 году это позволило реконструировать сценарий первых мгновений после удара, пишет Qubit.

По данным журнала New Scientist, на этот раз ученые хотели выяснить, как долго существовали гидротермальные системы, возникшие после удара, расплавившего 10 000 кубических километров горных пород.

Видео дня

Прежде считалось, что гидротермальной системе глубиной в несколько километров понадобилось два миллиона лет, чтобы остыть. Однако исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, показало: на самом деле этот процесс занял в четыре раза больше времени.

"Мы получили датировки в диапазоне от момента удара 66 миллионов лет назад примерно до 58 миллионов лет назад", – сказала Пикерсгилл.

Из этого ученые сделали вывод, что гидротермальная система функционировала как минимум на части структуры Чикшулуб еще спустя 8 миллионов лет после удара. По мнению австралийского геолога Криса Кирклэнда, исследование наглядно показывает: крупные астероидные удары не только несут разрушения, но и создают новые подземные экосистемы.

Ранее УНИАН сообщал, что "ледник судного дня" вот-вот потеряет свой последний естественный тормоз.

Вас также могут заинтересовать новости: