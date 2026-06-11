Немцы представили боевой самолет, похожий внешне на истребители Второй мировой (фото)

Разработка гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд.

Немецкая компания Quantum Systems представила на авиасалоне ILA в Берлине многофункциональную авиационную платформу Pulse P19. Внешне самолет несколько напоминает истребители Второй мировой войны. Однако у него есть существенное отличие, ведь он может использоваться в беспилотном режиме.

"Вместо того, чтобы выбирать между пилотируемым самолетом и беспилотной системой, мы разработали платформу, которая сочетает в себе оба этих направления", – отметили в Quantum Systems.

Сегодня производитель разрабатывает вариант полностью беспилотной модификации без кабины пилота, что позволит снизить стоимость платформы и повысить ее полезную нагрузку.

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Сам самолет предназначен для выполнения задач разведки и противодействия беспилотным летательным аппаратам. Во время выставки был показан макет Pulse P19 с БПЛА-перехватчиками и 70-мм ракетами, что может свидетельствовать о потенциальном применении управляемых боеприпасов с лазерным наведением, в частности APKWS II.

Самолет оснащается РЛС, оптико-электронной системой и шестью подвесными узлами для вооружения или топливных баков. Две внутренние точки подвески способны нести нагрузку до 227 кг каждая.

Заявленная дальность полета Pulse P19 составляет около 1850 км, а крейсерская скорость – 580 км/ч. На внешних подвесках платформа способна нести до 1400 кг полезной нагрузки, продолжительность полета с дополнительными топливными баками достигает 18–20 часов.

Компания Quantum Systems планирует осуществить первый полет Pulse P19 в 2027 году с целью испытания систем управления и проверки интеграции полезной нагрузки.

Европейский ОПК – другие новости

Ранее УНИАН писал, что совместная европейская программа разработки истребителя шестого поколения FCAS фактически зашла в тупик после почти девяти лет. По данным источников, решение о фактическом сворачивании дальнейшей реализации проекта приняли президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

По мнению специалистов, нынешний конфликт вокруг проекта выглядит даже сложнее, чем раскол, который в 1980-х годах привел к появлению Eurofighter Typhoon и Rafale.

В то же время в Европе продолжается реализация другой программы истребителя шестого поколения – Global Combat Air Programme (GCAP). Ключевую роль в ней играет Великобритания.

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