'Ледник судного дня' вот-вот потеряет свой последний естественный тормоз

Один из самых опасных ледников Земли оказался на пороге критических изменений.

Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, известный как "ледник судного дня", может вскоре лишиться своего последнего естественного тормоза. К такому выводу, как пишет Earth.com, пришли ученые, наблюдающие за одним из крупнейших ледников планеты.

Туэйтс играет ключевую роль в стабильности ледяного щита Западной Антарктиды. Если ледник полностью разрушится, уровень мирового океана со временем может подняться примерно на 65 сантиметров. Однако этот процесс займет не годы, а столетия.

Главную тревогу специалистов вызывает восточный ледяной шельф – плавучая масса льда у края ледника. Она действует как природный барьер, замедляя движение огромных ледяных масс к морю. По словам исследователей, этот шельф быстро покрывается трещинами и может начать разрушаться уже в ближайшие годы.

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Спутниковые наблюдения показывают, что трещины расширяются в местах, где шельф удерживается подводным хребтом и соединяется с ледником. За последние месяцы скорость движения некоторых его участков заметно увеличилась. После разрушения шельф больше не сможет выполнять функцию "тормоза", а другой структуры, способной его заменить, поблизости нет.

Ученые связывают происходящее не только с потеплением океана, но и с изменением циркуляции вод вокруг Антарктиды. Теплая соленая вода все активнее проникает под лед и разрушает его снизу, что ускоряет отступление ледника.

Специалисты подчеркивают, что Туэйтс не рухнет внезапно. Однако потеря удерживающего шельфа может заметно ускорить процессы, которые уже продолжаются несколько десятилетий. С 1980-х годов ледник теряет лед все быстрее, а его край отступил примерно на 20 километров.

Исследователи считают ледник Туэйтса одной из потенциальных климатических точек невозврата. Разрушение его защитного шельфа станет еще одним шагом в направлении долгосрочных изменений, последствия которых могут затронуть прибрежные регионы по всему миру.

Рекордно тёплый май может стать предвестником ещё более жарких лет

Май 2026 года вошёл в число самых жарких за всю историю наблюдений в Европе. Мощная волна тепла охватила Великобританию, Францию, Ирландию и Португалию. Причиной стал "тепловой купол", который принёс горячий воздух из Северной Африки. Во многих районах ощущаемая температура достигала +35...+40°C. Средняя температура на Земле составила +15,81°C – это второй самый тёплый май за всю историю. Учёные предупреждают, что климатические аномалии становятся всё более частыми и постепенно превращаются в новую норму.

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