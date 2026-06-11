Ремонт может затянуться на годы: эксперт об ударах по мосту в Чонгаре

Для этого Украине необходимо уничтожить 3–5 пролетов, отметил Нарожный.

Силы обороны атаковали мост в Чонгаре дронами "Бегемот". Они оснащены термобарической боевой частью, которая может нанести значительно больший ущерб при меньшей полезной нагрузке. Об этом рассказал Павел Нарожный - военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" в эфире Radio NV.

"Что такое термобарический боеприпас. Это в воздухе распыляется специальная жидкость на основе бензола. И в эту жидкость дается вторичный взрыв. И мощность взрыва такого примерно в 10 раз больше, чем эквивалент тринитротолуола. То есть, если она несла 50 кг этой жидкости, это равносильно взрыву 500-килограммовой авиабомбы или даже больше. И этот взрыв направлен во все стороны", - сказал Нарожный.

Он добавил, что такие удары способны пробивать бетонные укрытия или пролеты мостов.

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"Проблема в том, что если прилетит фугас, он проделает отверстие размером, может быть, 1,5–2 метра. Они берут, накрывают его бетонной плитой и продолжают движение. Да, это будет уже не быстро. Но все равно движение будет продолжаться. Поэтому мосты нужно именно ломать. И термобарический боеприпас абсолютно реально это может сделать. Надеюсь, что мы увидим 3-5 таких штук. Чтобы были проломаны 3-5 пролетов на мосту. Чтобы ремонт, если и происходил, то он растянулся на месяцы, может на годы", - добавил эксперт.

Удары по мостам: что известно

Напомним, ранее глава ЦПД Андрей Коваленко заявлял, что Силы обороны фактически уничтожили Чонгарский мост. По его словам, российские власти пытаются замалчивать этот факт.

В то же время командир 1-го отдельного штурмового полка им. Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов "Перун" заявлял, что в результате повторных атак движение через мост в Чонгаре было остановлено, однако о его уничтожении речи не идет.

О том, что сообщения об уничтожении моста в Чонгаре преувеличены, заявил и военный эксперт Михаил Жирохов. Он также сказал, что РФ может оперативно решать эти проблемы, в частности ремонтируя мост, как Украина делает это в Затоке. Или же налаживая понтонные переправы.

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