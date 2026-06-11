Сумская призналась, что спит с мужем в разных комнатах, и объяснила причину

Актриса состоит в браке уже более 30 лет.

Известная украинская актриса Ольга Сумская рассказала о том, что они с мужем Виталием Борисюком спят в разных комнатах.

По словам звезды кино и театра, эта семейная традиция у них существует не просто так. Ольга объяснила, что она добавляет романтики в их отношения.

"У нас отдельные спальни. Признаюсь, мы спим отдельно с какого-то определенного времени. Просто когда квартира стала больше, мы решили сделать отдельные спальни. Это нормально, это комфортно. И когда утром муж стучит с кофе, например: "Графиня, можно к вам?" Боже, какая это романтика", – отметила Сумская в проекте РБК-Украина LIFE.

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Ольга также добавила, что за более чем 30 лет брака они стараются поддерживать эмоциональную близость разными способами.

"Я успеваю соскучиться. Это классно. Поэтому, если вы чего-то боитесь, скажем, потерять какую-то близость, наоборот, это еще больше разжигает... Виталик удивляет меня всегда за все эти годы. Это романтик", – отметила актриса.

Напомним, ранее Ольга Сумская откровенно заговорила о семейном бюджете. Звезда призналась, что они не ведут четкий учет доходов.

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