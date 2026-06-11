Как избавиться от клещей в саду: ученые назвали эффективный способ

Этот метод позволил сократить количество клещей даже на 99%.

Клещи всегда являются проблемой как в парках и лесах, так и в приусадебных садах. Исследователи постоянно ищут эффективные методы борьбы с ними. В частности, результаты исследований доказывают, что в этом вопросе может помочь простое, недорогое и удобное решение. Об этом пишет WP kobieta.

В частности, ученые из Оттавского университета провели эксперимент, целью которого было проверить, как на присутствие клещей влияют деревянные щепки, рассыпанные вдоль прогулочных дорожек.

"В исследовании использовали щепу из ясеня. Ученые сравнили эффективность обычной щепы с материалом, пропитанным дельтаметрином - веществом, которое обычно применяют для борьбы с некоторыми вредителями. Двухлетний эксперимент дал очень интересные результаты", - добавляют в материале.

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Как оказалось, щепа, пропитанная дельтаметрином, уменьшила количество клещей даже на 99%. Результаты доказывают, что даже без дополнительных химических средств правильно примененная щепа может значительно затруднить передвижение паразитов.

Ученые обратили внимание, что эффективность этого метода обусловлена в первую очередь физическими свойствами древесного материала. Щепа создает сухую зону, которая отделяет растительность от дорожек, а клещи предпочитают влажную среду. Такой барьер затрудняет им проникновение на маршруты, по которым они передвигаются во время прогулки.

По словам экспертов, такое решение является относительно недорогим и экологичным. Древесная щепа является биоразлагаемым материалом, поэтому может стать альтернативой более инвазивным методам борьбы с паразитами.

"Подобное решение можно применить также в приусадебных садах. Наилучшие результаты дает, однако, сочетание нескольких мер одновременно. Щепу стоит рассыпать вокруг террасы, беседки, дорожек и мест, предназначенных для отдыха. В то же время следует регулярно поддерживать порядок в саду, ограничивать влажные заросли, косить траву и убирать опавшую листву. Сочетание этих мер может значительно снизить риск появления клещей в наиболее часто используемых частях участка и повысить безопасность жителей во время летнего отдыха на свежем воздухе", - добавляют в материале.

Другие советы экспертов

Ранее специалисты рассказали, где в холодильнике хранить яйца, чтобы они дольше оставались свежими. По их словам, для максимальной свежести лучше всего хранить яйца в холодильнике при температуре ниже 20 градусов.

Также садоводам рекомендуют рассыпать в саду молотый перец чили. Как оказалось, этот метод является идеальным способом оставить еду для голодных птиц в начале теплых летних месяцев, не давая другим животным ее украсть.

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