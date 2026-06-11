Полякова показала встречу с мамой и старшей дочерью, которая живет в США (фото)

По словам Оли, она не видела их уже очень давно.

Известная украинская певица Оля Полякова впервые за долгое время показала свою маму Светлану и старшую дочь Машу.

В Instagram звезда опубликовала кадры встречи с близкими в аэропорту Варшавы. Именно туда они съехались из разных стран мира, в частности, Маша из Соединенных Штатов Америки, где сейчас учится, а мать Оли – из Великобритании.

"Как встретимся и сядем на поезд! Боже, я свою дочь не видела 100 лет! Смотрите, какая она красавица", – отметила артистка.

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Впоследствии она также опубликовала совместный снимок Маши и своей мамы Светланы.

"Боже, какие у меня красивые девочки! Какие прекрасные, красавицы", – прокомментировала Полякова.

К слову, куда именно Оля направляется вместе со своей женской компанией – пока неизвестно.

Напомним, ранее дочь Поляковой заинтриговала сеть новым фото с мужчиной-иностранцем. 21-летняя Маша позировала вместе с любимым и собачкой, однако некоторые пользователи начали предполагать, что, возможно, она уже беременна.

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