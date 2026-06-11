Вопреки распространенному мнению, для выхода на пенсию в нашей стране, недостаточно только достижения конкретного возраста - необходимо также соответствовать и ряду других требований. Причем несоблюдение хотя бы одного из них может повлиять на право получения выплат.
Ранее мы писали, с чем будет связана новая пенсионная реформа, а сегодня рассказываем, какие еще есть условия выхода на пенсию в Украине и что важно знать по состоянию на 2026 год.
Какой нужен стаж для выхода на пенсию - что важно помимо него
Основная информация о системе социальной помощи в стране - в том числе о том, какой должен быть стаж для выхода на пенсию - прописана в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Сперва следует напомнить минимальный возраст выхода на пенсию в Украине, поскольку от него, в частности, будет зависеть и требуемый стаж. Так, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа, и если этот показатель не достигнут, право на выплаты переносится на:
- 63 года - при наличии не менее 23 лет стажа;
- либо на 65 лет - при стаже от 15 лет.
Впрочем, следует отметить, что в рамках пенсионной реформы 2017 года минимальный стаж для выхода на пенсию в Украине будет постепенно увеличиваться в последующие годы.
Также полезно знать, какие документы нужны для выхода на пенсию. Непосредственно для оформления удостоверения от вас потребуются:
- паспорт;
- идентификационный код;
- документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, сведения из реестров, военный билет);
- подтверждения заработной платы (если соответствующие данные отсутствуют в электронной системе).
Но и это еще не все, что нужно - чтобы выйти на пенсию гражданам, проживающим за границей или на временно оккупированных территориях, также может потребоваться пройти онлайн-идентификацию. И хотя оформление удостоверения возможно и без процедуры идентификации, ее необходимо ежегодно проходить, чтобы гарантировать непрерывное начисление выплат.
Таким образом, важно не только понимать, сколько нужно стажа - чтобы выйти на пенсию в желаемом возрасте - но также какие документы для этого нужны и относятся ли к вам дополнительные требования ПФУ.