Чтобы получать пенсию, украинцы должны соответствовать ряду установленных требований.

Вопреки распространенному мнению, для выхода на пенсию в нашей стране, недостаточно только достижения конкретного возраста - необходимо также соответствовать и ряду других требований. Причем несоблюдение хотя бы одного из них может повлиять на право получения выплат.

Ранее мы писали, с чем будет связана новая пенсионная реформа, а сегодня рассказываем, какие еще есть условия выхода на пенсию в Украине и что важно знать по состоянию на 2026 год.

Какой нужен стаж для выхода на пенсию - что важно помимо него

Основная информация о системе социальной помощи в стране - в том числе о том, какой должен быть стаж для выхода на пенсию - прописана в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Сперва следует напомнить минимальный возраст выхода на пенсию в Украине, поскольку от него, в частности, будет зависеть и требуемый стаж. Так, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа, и если этот показатель не достигнут, право на выплаты переносится на:

63 года - при наличии не менее 23 лет стажа;

либо на 65 лет - при стаже от 15 лет.

Впрочем, следует отметить, что в рамках пенсионной реформы 2017 года минимальный стаж для выхода на пенсию в Украине будет постепенно увеличиваться в последующие годы.

Также полезно знать, какие документы нужны для выхода на пенсию. Непосредственно для оформления удостоверения от вас потребуются:

паспорт;

идентификационный код;

документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, сведения из реестров, военный билет);

подтверждения заработной платы (если соответствующие данные отсутствуют в электронной системе).

Но и это еще не все, что нужно - чтобы выйти на пенсию гражданам, проживающим за границей или на временно оккупированных территориях, также может потребоваться пройти онлайн-идентификацию. И хотя оформление удостоверения возможно и без процедуры идентификации, ее необходимо ежегодно проходить, чтобы гарантировать непрерывное начисление выплат.

Таким образом, важно не только понимать, сколько нужно стажа - чтобы выйти на пенсию в желаемом возрасте - но также какие документы для этого нужны и относятся ли к вам дополнительные требования ПФУ.

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