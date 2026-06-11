Макрон пригласил Зеленского на саммит G7: о чем будут говорить

16 июня лидеры проведут дискуссию по Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите лидеров стран "Большой семерки". Саммит G7 состоится 15-17 июня во французском городе Эвиан. Об этом французский лидер заявил во время выступления в Елисейском дворце.

Как отметил Макрон, саммит лидеров G7 в Эвиане начнется в понедельник вечером, 15 июня. Сначала лидеры за закрытыми дверями обсудят основные темы международных кризисов.

"Затем, во вторник утром, мы проведем дискуссию по Украине с президентом Зеленским, и это очень важно для нас, потому что нам нужно восстановить сближение в рамках G7 в поддержку Украины по различным аспектам войны, в том числе как поддержку переговоров, так и долгосрочную поддержку", – сообщил Макрон.

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Международные визиты Зеленского

Ранее о том, что Зеленский примет участие в саммите "Группы семи", писало издание Politico. Отмечалось, что президент Украины планирует обсудить вопросы военной дипломатии и противовоздушной обороны для противодействия ракетным ударам России.

На прошлой неделе, 7 июня, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне.

В заявлении по итогам переговоров лидеры назвали пять условий, которые должны быть созданы для достижения справедливого и прочного мира.

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