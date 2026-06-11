Норвегия купила производителя недорогих крылатых ракет, которые использует Украина против РФ

Для Украины это хорошие новости.

Норвежская оборонная компания Kongsberg заявила о завершении процесса покупки американской компании Zone 5 Technologies LLC после того, как получила все разрешения регулирующих органов США. Речь идет о приобретении доли в 90%. Об этом пишет Defense Express.

Известно, что Zone 5 будет функционировать как независимая дочерняя компания и сохранит управленческую команду вместе с генеральным директором Томасом Акерсом.

По словам экспертов, о планах норвежской Kongsberg купить американскую Zone 5 сообщили в декабре 2025 года, поэтому для финализации сделки и получения всех необходимых разрешений потребовалось примерно 5 с половиной месяцев.

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"Довольно символично, что в Kongsberg объявили о сделке буквально перед тем, как стало известно, что главное изделие этой компании - крылатую ракету AGM-188A Rusty Dagger - уже получила и использует Украина. Понятно, что все это произошло не более чем в рамках обычного стечения обстоятельств", - подчеркнули в материале.

В то же время в Kongsberg называют компанию Zone 5 лидером рынка дешевых массовых боеприпасов. Также, помимо крылатой ракеты, отмечают и другую разработку, а именно перехватчики White Spike, которые тестировали еще в прошлом году.

"Совместно с руководством Zone 5 компания Kongsberg поддерживает и ускоряет расширение масштабов деятельности компании и ее международный рост", - отметили в пресс-релизе норвежской компании.

В свою очередь в Defense Express подчеркнули, что для Украины это положительные новости, учитывая тот факт, что компания получит все необходимое для скорейшего расширения производства, в первую очередь крылатых ракет AGM-188A Rusty Dagger, которые создавались в рамках программы ERAM специально для Украины.

"В то время как Kongsberg довольно прагматичным путем вливается в современное направление недорогого и массового вооружения, появление которого напрямую связано с опытом российско-украинской войны", - отметили аналитики.

Украинская баллистика - последние новости

Ранее основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный оценил возможности украинской баллистики. По его словам, основной вызов - это производство твердотопливных двигателей для наших баллистических ракет.

"Оно (топливо - УНИАН) у нас раньше было на Павлоградском химическом заводе. Павлоград, к сожалению, очень близко к линии фронта. Поэтому компания Fire Point будет производить эти двигатели в Дании, чтобы обезопасить их от ракетных ударов или возможных диверсий. Возможно ли это сделать? У меня нет никаких сомнений, что это абсолютно реально и мы это увидим", - заверил эксперт.

Также сообщалось, что Украина создала дешевый аналог ракет Patriot и уже провела испытания ракеты FP-7.x. В частности, украинский производитель оружия Fire Point заявил, что на прошлой неделе провел первое летное испытание своего противоракетного перехватчика FP-7.x, которое соучредитель Денис Штильерман назвал "достаточно успешным".

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