Динамика не в нашу пользу: эксперт раскрыл, когда Россия сможет захватить Константиновку

Речь идет не о неделе или двух, подчеркнул эксперт.

Ситуация в районе Константиновки в Донецкой области складывается "не лучшим образом" для Украины. Об этом рассказал Павел Нарожный – военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" в эфире Radio NV.

"Этого можно было ожидать, что так будет. Потому что враг сосредоточил огромные силы. Они сбрасывают большое количество авиабомб. Это стандартная тактика. Они пройти не могут. Они просто разрушают все укрепления, на которых мы можем держать оборону. И нам приходится отходить. Да, мы отходим не на десятки километров, а на сотни метров. Но отходим. И, к сожалению, динамика там не в нашу пользу", – сказал Нарожный.

В то же время он добавил, что захват Константиновки не станет "легкой прогулкой" для россиян. По словам эксперта, о том, что РФ сможет захватить этот город в течение одной-двух недель, пока речь не идет.

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"У нас очень любят оценивать квадратными метрами. Мы отступили в Константиновке, но отбили где-то там на Гуляйпольском направлении. Но для нас сейчас это направление Константиновки гораздо важнее. Потому что за ней дальше Славянск. Славянск – это большой город, большое количество населения. И сейчас Константиновка на себе держит оборону большого города, который находится позади. Будем надеяться, что мы сможем остановить врага. Но надежды на самом деле здесь немного", – добавил Нарожный.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее стало известно, что Украина привлекла к зачистке Константиновки свои штурмовые подразделения. Как отметил военный Сергей Ярый, в настоящее время сложна ситуация с логистикой в город. Поскольку россияне взяли Константиновку в полуокружение.

Аналитики из Института изучения войны отмечают, что после неудачных попыток РФ продвигаться в сторону Славянска, оккупанты изменили свои планы, переориентировавшись на Константиновку. Отмечается, что некоторым российским группам уже удалось достичь тактических успехов в этом районе.

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