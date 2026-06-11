Сколько можно заработать на сборе клубники в Польше: фермеры раскрыли ставки

Фермеры рассказывают, от чего зависит доход сборщиков и сколько реально можно заработать за день в разгар сезона.

Сезон сбора клубники в разгаре, поэтому одним из главных вопросов для работников и фермеров остается уровень заработка. Польские фермеры рассказали, сколько сейчас платят за сбор урожая и от чего зависит доход, пишет портал Kobieta w sadzie.

Фермеры отмечают, что заработок сборщиков клубники варьируется в зависимости от способа оплаты – почасово, за количество собранных корзин или по весу урожая. Также влияют условия проживания и транспорт.

На части хозяйств, где расчет ведется за корзину, ставки составляют примерно 30–35 грн за 2-килограммовую тару.

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"Мы платим 3,00 злотых (около 30 грн) за корзину людям, которые живут на ферме, и 3,50 злотых (около 35 грн) тем, кто приезжает на работу", – рассказал один из фермеров.

Другие хозяйства применяют почасовую оплату:

около 220 грн/час для работников с проживанием;

до 250 грн/час для тех, кто добирается самостоятельно.

По словам производителей, опытные сборщики при благоприятных условиях могут зарабатывать примерно 2500–3000 грн в день. Однако такой доход зависит от темпа работы, урожайности и погоды.

Фермеры отмечают, что сезон только набирает обороты, поэтому спрос на сборщиков клубники остается высоким. В ближайшие недели он может вырасти еще больше из-за активного созревания урожая.

Сбор клубники – последние новости

В начале мая УНИАН писал, что польские плантации остро ищут работников на сезон сбора ягод и вынуждены конкурировать зарплатами и бонусами, включая бесплатное проживание.

Большинство плантаций работают по сдельной системе – заработок зависит от количества собранных ягод. Чем быстрее работник собирает урожай, тем больше может заработать.

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