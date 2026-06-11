Самая древняя пирамида в мире была построена не людьми: что узнали ученые

Высказывались предположения, что пирамида Гунунг Паданг в Индонезии была построена 25 000 лет назад.

В Западной Яве, Индонезия возвышается священная гора Гунунг Паданг, и несколько лет назад ученые заявили, что она может скрывать сооружение, намного более древнее, чем египетские пирамиды.

Как пишет Dailygalaxy, в статье 2023 года в журнале Archaeological Prospection авторы предположили, что некоторые слои могут датироваться периодом до 25 000 лет назад.

Ученые использовали георадар, сейсмическую томографию, буровые керны, траншейные работы и радиоуглеродное датирование образцов органической почвы, чтобы исследовать то, что может находиться под каменными террасами.

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В статье этот объект описывается как многослойная структура. Авторы статьи высказали предположение, что его ядро состоит из массивных слоев андезитовой лавы, которые, возможно, изначально представляли собой естественный лавовый холм, а затем были переформированы и покрыты более поздними постройками. Они также высказали мнение, что самый древний элемент постройки, возможно, относится к последнему ледниковому периоду.

Именно эта идея вызвала столь широкое обсуждение данного утверждения. Если бы люди действительно сформировали гору Гунунг Паданг 25 000 лет назад, это отодвинуло бы монументальное строительство гораздо дальше в прошлое, чем допускает принятая хронология. В статье утверждалось, что это свидетельствует о существовании развитых навыков каменной кладки до появления земледелия.

Почему археологи оспорили доказательства

Радиоуглеродное датирование может показать возраст органического материала, но оно не доказывает автоматически, когда был построен памятник. Почва под сооружением может быть намного старше самого сооружения. В данном случае критики утверждали, что старые образцы почвы не содержат явных признаков человеческой деятельности, таких как древесный уголь, фрагменты костей, инструменты или другие артефакты.

Флинт Диббл, археолог из Кардиффского университета, заявил The Guardian, что данные не подтверждают главный вывод статьи. Он также предупредил, что материал, перемещающийся вниз по склону, может естественным образом оседать, образуя узоры, которые могут выглядеть упорядоченными, особенно в вулканическом ландшафте.

Билл Фарли, археолог из Университета штата Южный Коннектикут, также раскритиковал эту интерпретацию. Проблема, если говорить простыми словами, заключается в том, что старая земля – это не то же самое, что старая архитектура. Чтобы показать, что погребенный слой был построен людьми, исследователям обычно необходимы убедительные доказательства работы, заселения или строительства, которых в данном случае не наблюдалось.

В феврале 2024 года журнал отозвал статью, сославшись на методологические проблемы и отсутствие убедительных доказательств того, что подземные слои были созданы человеком.

Сейчас Книга рекордов Гиннесса указывает пирамиды Карал в Перу и ступенчатую пирамиду Джосера в Египте как наиболее древние пирамиды, датируемые примерно 2700–2600 годами до н.э. В ней отмечается, что Гунунг-Паданг является претендентом лишь в весьма спорном смысле, и что для признания столь раннего происхождения необходимы дополнительные доказательства.

Ранее швейцарские дайверы нашли легендарный мост римской эпохи, местонахождение которого исследователи пытались установить на протяжении многих лет – предположительно, это единственный в своем роде мост на свайных опорах, сохранившийся до наших дней.

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