Крупный российский НПЗ остановил переработку нефти после визита беспилотников

В 2024 году Куйбышевский НПЗ переработал 4,7 млн тонн нефти

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод российской нефтяной компании "Роснефть" 10 июня приостановил переработку нефти в результате атаки беспилотников, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Переработка нефти остановлена на обеих установках первичной дистилляции нефти на заводе – CDU-4 и CDU-5 – каждая из которых имеет мощность около 10 000 метрических тонн (73 000 баррелей) в сутки, после удар беспилотников, который привел к повреждениям и последующим пожарам.

Куйбышевский НПЗ входит в состав Самарского нефтеперерабатывающего хаба "Роснефти", в который также входят Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ.

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Сызранский НПЗ не работает с 21 мая после того, как оборудование было повреждено в результате атаки дронов, и, по данным источников, пока не возобновил работу.

Новокуйбышевский НПЗ остановил работу 18 апреля после атаки дронов и в настоящее время работает с пониженной пропускной способностью.

По данным отраслевых источников, в 2024 году Куйбышевский НПЗ переработал 4,7 млн тонн нефти, или 94 400 баррелей в сутки, произведя 0,8 млн тонн бензина, 1,4 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн мазута.

Удары по России - последние новости

Ночью 7 июня Силы специальных операций ВСУ нанесли удары по нефтехранилищам во временно оккупированном Крыму. По данным ССО, подразделения Middle-strike поразили нефтебазу "Семиколодезянская" и нефтяной терминал.

А в ночь на 8 июня дроны атаковали одну из крупнейших нефтебаз на Кавказе - "Грушовая", которая входит в состав перевалочного комплекса "Шесхарис".

Украинская кампания ударов дронами по временно оккупированным РФ территориям все сильнее нарушает логистику российских войск и усугубляет дефицит топлива в Крыму и соседних регионах.

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