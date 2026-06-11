Китайский конкурент Starlink вывел на орбиту 200-й спутник, но есть проблема

Аналитики ставят под сомнение всю эту амбициозную программу из-за огромных затрат.

Китайская спутниковая сеть Цяньфань преодолела отметку в 200 аппаратов на орбите. Впрочем, за кулисами – серьезное давление на компанию, которая уже существенно отстает от собственных планов, сообщает South China Morning Post.

201-й спутник отправился в космос во вторник на борту ракеты Zhuque-2E – из пустыни Гоби, в 16:23 по пекинскому времени, как говорится в материале издания. Вместе с ним на орбиту попал тестовый аппарат прямой связи Цяньфань DTC-01 и спутник компании China Mobile.

Этот запуск стал третьим за неделю – до него состоялись два запуска подряд из Тайюаня и нового космодрома на Хайнане, каждый из которых доставил на орбиту по 18 спутников Цяньфань.

Видео дня

Но несмотря на ускорение, цифры неутешительны, отмечают аналитики. Когда программа стартовала в 2024 году, компания Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) обещала 648 спутников к концу 2025 года. Теперь ориентир скорректирован – 324 аппарата до июля, сообщил главный командующий системой Ху Хайин.

Анонимный источник из Центра запуска спутников Цзюцюань охарактеризовал ситуацию откровенно:

"Они, похоже, находятся под большим давлением. Если компания не сможет ускорить график запусков, проект может сорваться".

Отдельная проблема – себестоимость. По словам Ху Хайина, каждый спутник Цяньфань обходится более чем в 10 миллионов юаней – это примерно 1,5 миллиона долларов. Для сравнения: SpaceX производила аппараты первого поколения Starlink примерно за 250 тысяч долларов, а более крупные спутники второго поколения стоят около миллиона.

Отмечается, что годовые убытки компании выросли в четыре раза – с 203 миллионов юаней в 2022 году до 811 миллионов в 2024-м. Общие потери за четыре года – около 2 миллиардов юаней.

В марте компания объявила о новом привлечении 5–6 миллиардов юаней – после рекордного раунда финансирования в 6,7 миллиарда годом ранее.

Системная проблема – отсутствие у Китая собственной многоразовой ракеты, способной конкурировать по частоте запусков с Falcon 9, на которой держится весь Starlink, отмечает СМИ. Стоит добавить, что программа и без того простояла в замороженном состоянии семь месяцев из-за конкуренции за ракеты с другим государственным проектом – сетью GuoWang.

Российская замена Starlink

Ранее УНИАН сообщало, что Россия потеряла первый спутник своей новой системы "Рассвет". Он сгорел в атмосфере менее чем через три месяца после запуска. Аппарат так и не активировал двигатели после выхода на орбиту, из-за чего постепенно снижался и 6 июня вошел в плотные слои атмосферы.

"Рассвет" разрабатывает частная компания "Бюро 1440" – это россияне задумали как собственный аналог Starlink для независимой спутниковой связи. Запуск группы спутников в марте 2026 года прошел в необычной тайне – ни Роскосмос, ни Минобороны РФ официально его так и не подтвердили. Несмотря на первую потерю.

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