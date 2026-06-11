Германия разработала более дешевую альтернативу дальнобойным ракетам ПВО

Фактически Cobra 600 представляет собой своеобразное "воздушное такси" для ракеты. Беспилотник доставляет IRIS-T на расстояние в сотни километров от позиций наземного комплекса.

Немецкая компания Diehl Defence впервые продемонстрировала новую концепцию воздушной обороны – реактивный дрон Cobra 600, который несет ракету IRIS-T и способен значительно расширить возможности наземных систем ПВО, пишет TWZ.

Презентация состоялась на авиасалоне ILA Berlin 2026. Новинка получила также название Airborne Launching and Attack System (AirLAS). Разработка ведется совместно с немецким стартапом Polaris Raumflugzeuge, а сама программа стартовала еще в 2025 году.

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Фактически Cobra 600 является своеобразным "воздушным такси" для ракеты. Беспилотник доставляет IRIS-T на сотни километров от позиций наземного комплекса и действует в связке с системами IRIS-T SLM или IRIS-T SLS.

В нынешней конфигурации дрон оснащен двумя микротурбореактивными двигателями JetCat, хотя конструкция предусматривает возможность установки четырех силовых установок. Cobra 600 имеет выдвижное шасси и может взлетать не только с обычных аэродромов, но и с коротких взлетных площадок или даже участков автодорог.

Главным преимуществом системы является резкое увеличение дальности применения ракет IRIS-T. Если наземная версия IRIS-T SLS способна поражать цели примерно на 12 км, а IRIS-T SLM – до 40 км, то Cobra 600 может доставить ракету на расстояние около 400 км от места запуска.

После обнаружения цели наземные радары передают координаты дрону по каналу связи. Cobra 600 выходит в нужный район, после чего ракета IRIS-T самостоятельно захватывает цель с помощью инфракрасной головки самонаведения и осуществляет перехват.

При этом беспилотник может некоторое время патрулировать определенный район, ожидая появления угроз. Это позволяет использовать его в качестве выдвинутого вперед пускового модуля, расширяя возможности существующих систем ПВО.

Разработчики уже провели первые испытательные полеты Cobra 600 с макетом ракеты IRIS-T. Известно, что проект частично финансируется потенциальными заказчиками, хотя конкретные страны пока не называются.

По мнению экспертов, концепция Cobra 600 отражает новый подход к противовоздушной обороне, сформированный под влиянием войны в Украине и конфликтов на Ближнем Востоке. Массовое применение дронов и крылатых ракет заставляет военных искать более дешевые и гибкие решения, способные быстро усиливать традиционные системы ПВО.

Европейское оружие для Украины

Напомним, президент Владимир Зеленский в конце мая сообщил, что Украина получила от Германии новую пусковую установку к зенитно-ракетному комплексу IRIS-T.

Зимой посол Германии в Украине Гайко Томс пообещал, что Германия в ближайшее время передаст Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T. По его словам, Германия в настоящее время является крупнейшим партнером Украины в сфере предоставления ПВО, хотя и понимает, что этой помощи все еще недостаточно.

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