'Не вводить людей в заблуждение': Гнатов честно ответил, когда ждать демобилизацию

В Генштабе поясняют, что темпы мобилизации напрямую влияют на возможность ротации и увольнения военнослужащих, которые служат с первых дней войны.

Массовая демобилизация военных в Украине пока не рассматривается из-за недостаточных темпов пополнения армии. В то же время Генеральный штаб ВСУ работает над возможностью постепенного увольнения отдельных категорий военнослужащих, которые служат с первых дней полномасштабного вторжения или находятся в армии уже много лет.

Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в интервью LIGA.net. По его словам, тема увольнения военных является чрезвычайно деликатной, поэтому в обществе не стоит формировать завышенных ожиданий относительно быстрых решений.

"О демобилизации сейчас не стоит говорить подробно, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий", – отметил Гнатов.

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Он подчеркнул, что процессы мобилизации и демобилизации напрямую связаны. Чем эффективнее происходит пополнение армии, тем больше возможностей появляется для ротации и увольнения тех военных, которые уже длительное время находятся на службе.

Когда может начаться полноценная демобилизация

Как сообщал УНИАН, ранее командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявлял, что полноценное увольнение большого количества военных возможно только после завершения боевых действий. По его словам, даже после этого может потребоваться как минимум год для запуска процесса.

В свою очередь, военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова отметила, что одним из самых больших вызовов для Украины во время полномасштабной войны остается формирование боеспособной армии из людей, не имевших военного опыта до мобилизации.

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