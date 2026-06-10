11 июня киевлян ждет самый теплый день недели, впереди - похолодание

Уже перед выходными температура в столице снизится.

В середине недели, 11 июня, погода в Киеве будет сухой и очень теплой. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается +17°, а днем воздух прогреется до +27°...+28°, что сделает этот день самым теплым на этой недели.

Ожидается, что уже перед выходными температура в Киеве снизится до более комфотных показателей.

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Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление снизится до 745-747 мм ртутного столба.

Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +17°, днем +21°, дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +20°, днем +25°, дождь.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +19°, днем +28°, дождь.

В Тернополе 11 июня ночью +19°, днем +26°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +18°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +18°, днем +28°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +21°, днем будет +22°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью +17°, днем +26°, дождь.

В Виннице завтра будет +18°...+25°, переменная облачность.

В Житомире в четверг ночью +17°, днем +26°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+26°, переменная облачность.

В Черкассах завтра ночью +19°, днем +26°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +28°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность , температура воздуха +20°...+29°.

В Одессе 11 июня - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +22°.

В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +27°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +19°, днем +27°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +27°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +19°, а днем +28°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +21°, днем +30°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +27°, переменная облачность, дождь.

В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +16°...+25°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +15°, днем +29°.

В Северодонецке - небольшая облачность, дожль с грозой, температура ночью +15°, днем +30°.

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