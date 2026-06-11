ВСУ снова ударили по мостам в Херсонской области

Гауляйтер Сальдо пишет о концентрированных ударах по транспортной инфраструктуре в оккупированной РФ части региона.

Сегодня ночью Вооруженные силы Украины атаковали три мосты. Об этом в Telegram жалуется гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, Вооруженные силы Украины продолжают бить по мостам в Херсонской области.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Украины атаковали мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп – Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. По предварительной информации, есть повреждения", - написал он. При этом добавил, что специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.

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По его словам, Украина пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона.

Сальдо потерян и пишет, что информация о движении и сроках восстановления будет дана дополнительно.

В то же время "Крымский ветер" в Telegram написал, что в результате ночной атаки на 11 июня ракет и БПЛА по Крыму, в Армянске поражены два автомобильных моста – на въезде в город со стороны Херсонщины и на выезде в сторону Красноперекопска. Также поражены фуры.

Атаки на мосты - последние новости

Как сообщал УНИАН, на юге Украины дроны ВСУ превращают военную логистику РФ в "дорогу смерти". В частности, постоянные удары наносят по ключевой транспортной артерия, которая проходит по оккупированным украинским территориям и соединяет российский Ростов-на-Дону с Мелитополем, Мариуполем и Крымом вдоль побережья Азовского моря.

Tht Guardian пишет, что это маршрут важен для Москвы, поскольку является главным сухопутным коридором в обход Керченского моста в оккупированный Крым. Также отмечает, что в последние месяцы украинские военные дали трассе Р-280 другое название – "дорога смерти", поскольку там постоянное присутствие украинских беспилотников, которые контролируют воздушное пространство над маршрутом и охотятся на российские военные колонны.

На этой неделе после серии атак украинских дронов было приостановлено движение через Чонгарский мост – важный участок маршрута между оккупированной частью Херсонской области и Крымом.

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