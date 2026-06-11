Диетологи советуют добавлять мед в чай: для этого есть 5 причин

Мед - отличная альтернатива сахару.

Добавление меда в чай ​​может принести больше пользы, чем просто комфорт и вкус. Мёд содержит антиоксиданты и природные соединения, которые могут поддерживать здоровье иммунной системы, успокаивать раздражение и служить более мягкой альтернативой рафинированному сахару.

Издание verywellhealth.com называет 5 причин, почему стоит добавить в свою чашку чая ложечку меда.

1. Может увеличить потребление антиоксидантов

Мёд содержит природные антиоксиданты, такие как флавоноиды и фенольные кислоты, которые помогают защитить клетки от окислительного стресса. Некоторые исследования показали, что добавление мёда в чай ​​может увеличить общую антиоксидантную способность, хотя результаты различаются в разных исследованиях и зависят от типа чая и мёда.

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2. Альтернатива рафинированному сахару

Мёд подвергается минимальной обработке по сравнению с рафинированным белым сахаром и может обладать умеренными преимуществами для здоровья. Мёд слаще сахара, поэтому вы, естественно, будете употреблять его меньше.

Мёд также содержит некоторое количество питательных веществ, которых рафинированный сахар либо полностью лишен, либо содержит в меньшем количестве, включая калий, кальций, магний, цинк и витамины группы В.

3. Меньшее влияние на уровень сахара в крови

Мёд также имеет более низкий гликемический индекс, чем белый сахар, что означает, что он вызывает более постепенное повышение уровня сахара в крови, а не резкий скачок. Однако он всё ещё считается добавленным сахаром и люди с диабетом или инсулинорезистентностью должны гораничить его употребление.

4. Может поддерживать здоровье иммунной системы

Мёд также обладает природными антимикробными свойствами, которые могут помочь бороться с некоторыми бактериями и поддерживать иммунную защиту организма. Исследования показывают, что мед содержит антиоксиданты и биоактивные растительные вещества, которые могут подавлять рост некоторых микроорганизмов.

5. Может помочь облегчить симптомы простуды

При добавлении в теплый чай мед может помочь создать комфортную среду для боли в горле и незначительных симптомов со стороны верхних дыхательных путей, таких как кашель, одновременно оказывая мягкое антибактериальное действие.

Кому следует быть осторожным с медом?

Детям до 1 года ни в коем случае нельзя употреблять мед из-за риска редкого, но серьезного заболевания, известного как детский ботулизм.

Людям с диабетом следует тщательно контролировать его потребление.

Лучше всего мед сочетается с такми видами чая: ромашковый, имбирный, зеленый, лимонный, мятный.

Ранее диетологи рассказали, что произойдет с организмом, если употреблять мед каждый день.

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