Северная Корея 'никогда' не будет признана ядерной страной: ЕС и Сеул сделали заявление

Кроме того, Южная Корея и Европейский Союз совместно осудили военное сотрудничество между Россией и КНДР.

Южная Корея и Европейский Союз заявили, что КНДР "никогда" не будет признана государством, обладающим ядерным оружием, подчеркнув свою приверженность денуклеаризации после того, как Китай и Северная Корея пообещали более тесные связи на саммите. Об этом пишет Bloomberg.

В частности, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён провел в среду в Брюсселе переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой, в ходе которых они договорились усилить сотрудничество в оборонной сфере, а именно в отношении упрощения обмена секретной информацией.

"КНДР никогда не будет признана государством, обладающим ядерным оружием", - подчеркнули ЕС и Южная Корея в совместном заявлении.

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"Эти последовательные призывы к денуклеаризации прозвучали после того, как китайский лидер Си Цзиньпин избежал любыхкаких публичных упоминаний о денуклеаризации на Корейском полуострове во время своего визита в Пхеньян на этой неделе", - напомнили в материале.

Южная Корея и ЕС также осудили военное сотрудничество между РФ и Северной Кореей. В частности, лидеры Евросоюза призвали российского диктатора Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня после того, как он отклонил призыв украинского лидера Владимира Зеленского встретиться и договориться о прекращении войны.

КНДР и Россия - что известно

Ранее CNN писал, что страна НАТО могла взорвать российское судно, которое транспортировало ядерные технологии для КНДР. Инцидент произошел 23 декабря 2024 года и до сих пор остается предметом международного расследования.

"Необычная судьба "Большой Медведицы" была окутана тайной с момента ее затопления. Но, как предполагает CNN, это может быть редким и опасным вмешательством западных военных, направленным на то, чтобы предотвратить отправку Россией модернизированных ядерных технологий ключевому союзнику, Северной Корее", - отмечают в расследовании канала.

В то же время СМИ сообщали, что война в Украине стала золотой жилой для Ким Чен Ына. По оценкам исследовательского института при Национальной разведывательной службе Южной Кореи, за три года КНДР заработала до 13 миллиардов долларов. Только за поставку ракетной артиллерии и почти 250 ракет KN-23 малой дальности Пхеньян получил от 7 до 13,8 млрд долларов.

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