После еды лучше не садиться: эндокринолог рассказал, как прогулка влияет на сахар в крови

Это один из самых простых способов удержать сахар в крови под контролем.

Уровень сахара в крови может повышаться после еды, но 10-15-минутная прогулка после приема пищи – простой способ стабилизировать его. Ходить нужно совсем недолго, однако время имеет значение.

Чтобы выяснить, почему прогулка после еды помогает стабилизировать сахар в крови и как долго нужно ходить, чтобы получить эффект, VeryWell Health пообщались с эндокринологом Сумой Гонди из больницы Маунт-Синай.

На вопрос о том, как легкая активность после еды помогает стабилизировать уровень сахара в крови, она заявила, что движение после еды помогает мышцам активнее использовать сахар из кровотока. Когда мышцы сокращаются, они поглощают сахар для получения энергии – это снижает уровень сахара в крови после приема пищи.

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Исследования показывают, что даже кратковременная активность после еды может заметно улучшить контроль уровня сахара в крови. Любая активность лучше, чем ее отсутствие, чем раньше начать – тем лучше, и даже короткая нагрузка эффективно снижает сахар.

Прогулка на 10–15 минут, начатая в течение 15 минут после еды, – действенный способ снизить скачки сахара после приема пищи, особенно после еды, богатой углеводами.

Отвечая на вопрос о том, насколько важна продолжительность прогулки, Гонди заявила, что время, судя по всему, важнее продолжительности. Чем раньше вы начнете двигаться, тем лучше. Даже 10-минутная прогулка сразу после еды может быть эффективнее для снижения послеобеденного сахара, чем 30-минутная прогулка в другое время дня.

Какие еще виды движения дают такой же эффект

"Хотя ходьба – наиболее изученный вид активности, другие легкие движения – подъем по лестнице, степ или регулярные перерывы на то, чтобы постоять, – также снижают уровень сахара после еды", - подчеркнула Гонди.

По ее словам, эффективными могут быть и простые силовые упражнения – например, приседания или подъёмы на носки в течение нескольких минут после еды. Американская диабетическая ассоциация отмечает, что даже короткие периоды – от трёх до 15 минут – несистематической, неспортивной активности могут резко снизить уровень сахара после приёма пищи.

Какие еще стратегии помогают стабилизировать сахар после еды

Как заявляет Гонди, важную роль играют выбор продуктов и время их приема. Продукты с низким гликемическим индексом, богатые клетчаткой растительные продукты – такие как цельнозерновые крупы, бобовые, овощи и орехи – а также ограничение рафинированных углеводов – белого риса, макарон, хлеба – высокообработанных продуктов, соков и газировки помогают снизить скачки сахара.

Употребление продуктов, богатых клетчаткой и белком, до углеводов дополнительно способствует контролю уровня сахара. Кроме того, полноценный и своевременный сон связан с более низким уровнем сахара после еды.

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