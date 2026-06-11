Путин готовит новое зимнее наступление, чтобы вынудить Украину к уступкам, - NYP

Кремль может попытаться компенсировать проблемы на фронте и ухудшение экономической ситуации новой волной атак на украинскую инфраструктуру в зимний период.

Российский диктатор Владимир Путин может готовить масштабное зимнее наступление против Украины, пытаясь компенсировать военные неудачи и растущее давление внутри России.

Такую оценку дают западные эксперты, которые указывают на ухудшение экономической ситуации, проблемы с набором военных и рост дефицита бюджета РФ, пишет New York Post.

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Мария Снегова считает, что Кремль, вероятно, рассчитывает использовать зимний период для усиления давления на Украину.

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По ее словам, после неудачного весеннего наступления Россия не достигла ожидаемых результатов на фронте, поэтому может вернуться к тактике масштабных атак по гражданской инфраструктуре. Снегова говорит:

"Путин снова будет ждать зимы, чтобы возобновить масштабные удары и создать гуманитарный кризис, с целью добиться уступок в вопросе Донбасса".

Аналитики предполагают, что российские атаки могут быть направлены не только на энергетическую систему, но и на железнодорожную и водную инфраструктуру Украины для затруднения логистики и поставок.

Экономика России сталкивается со все большими проблемами

Параллельно с войной Кремль вынужден бороться с ухудшением экономической ситуации. По данным Министерства финансов РФ, дефицит федерального бюджета за первые пять месяцев года достиг 81,4 млрд долларов, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время бюджетные расходы выросли на 17%, а доходы от продажи нефти и газа сократились почти на 30%.

Дополнительным сигналом проблем стало самое значительное за последние 25 лет сокращение золотых резервов России. По информации Центрального банка РФ, только в апреле золотой запас уменьшился на 5,7 тонны.

"Золотой запас России истощается, на гражданском рынке ощущается нехватка рабочей силы, а экономика понесла значительный удар", – заявила руководитель российской группы Института изучения войны Екатерина Степаненко.

Кремль испытывает нехватку новых военных

Экономические трудности все сильнее влияют и на способность России пополнять армию. По оценкам экспертов, в мае темпы набора контрактников снизились примерно до 30 тысяч человек в месяц, что уже меньше уровня боевых потерь российской армии.

Из-за этого власти РФ активизировали кампании по привлечению студентов в армию. По сообщениям СМИ, молодым людям предлагают финансовые льготы, списание платы за обучение и другие бонусы в обмен на подписание контракта.

Ранее Кремль также проводил вербовку среди заключенных, в частности лиц, осужденных за тяжкие преступления.

Новые жесткие меры

По мнению аналитиков, ухудшение экономической ситуации и трудности с комплектованием армии могут подтолкнуть Кремль к непопулярным решениям.

Среди возможных сценариев называют новую волну мобилизации, сокращение выплат военным и ветеранам, а также усиление государственного контроля над активами крупного бизнеса. Степаненко говорит:

"Многие из этих проблем наконец-то настигают Путина".

Эксперты считают, что одновременное обострение экономического кризиса и неудачи на фронте могут заставить Кремль искать новые способы давления на Украину уже этой зимой.

Война в Украине – последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, российские войска изменили свои приоритеты в наступлении на "пояс крепостей" в Донецкой области и переключили усилия на захват Константиновки после неудачных попыток продвижения на Славянск. Как утверждают аналитики Института изучения войны, теперь именно Константиновка является главным пунктом наступления России весной-летом 2026 года.

Военный обозреватель Денис Попович считает, что существует риск того, что РФ может захватить Константиновку в Донецкой области уже к концу лета.

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