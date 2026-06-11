Культовый Ридли Скотт наконец получит свой первый 'Оскар'

Также почетную "золотую статуэтку" дадут актрисе Гленн Клоуз, которая до этого была номинирована целых восемь раз.

Культовый 88-летний британский режиссер Ридли Скотт, на счету которого такие кинохиты, как "Чужой", "Бегущий по лезвию", "Тельма и Луиза", "Солдат Джейн", "Ганнибал", "Марсианин", "Последняя дуэль", "Дом Гуччи", "Наполеон", "Гладиатор II" и многие другие, наконец получит свой первый "Оскар", правда, только почетный, за вклад в мировой кинематограф.

Как сообщает Variety, заветную статуэтку ветеран кино получит на 17-й церемонии вручения премии Governors Awards Академии 15 ноября 2026 года в бальном зале Ray Dolby в Ovation Hollywood.

Также почетные "Оскары" дадут актрисе Гленн Клоуз ("Роковое влечение", "101 далматинец", "Сельская элегия") и первому темнокожему аниматору Disney Флойду Норману, тогда как продюсеры Кристин Вашон и Памела Коффлер получат Мемориальную премию Ирвинга Г. Талберга за вклад в развитие независимого кино.

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Отметим, что, несмотря на мировое признание, за более чем 60 лет работы в кино Ридли Скотт так и не получил ни одного "Оскара" – у него было лишь четыре номинации: как лучший режиссер за фильмы "Тельма и Луиза" (1992), "Гладиатор" (2001) и "Падение "Черного ястреба" (2002), а также как лучший фильм "Марсианин" (2016).

Для Гленн Клоуз это также будет первый "Оскар" – за свою карьеру 79-летняя актриса и певица была номинирована на "золотого человечка" целых восемь раз, но до победы дело так и не дошло: четыре раза как лучшая актриса второго плана за фильмы "Мир глазами Гарпа" (1982), "Большое разочарование" (1983), "Природный дар" (1984) и "Сельская элегия" (2020), а также как лучшая актриса за фильмы "Роковое влечение" (1987), "Опасные связи" (1988), "Таинственный Альберт Ноббс" (2011) и "Жена" (2018).

Следует отметить, что оба кинематографиста, несмотря на солидный возраст, остаются весьма продуктивными.

В частности, в августе этого года в прокат выйдет новый фильм Ридли Скотта – постапокалиптическая научно-фантастическая драма "Созвездие Пса".

Тем временем Гленн Клоуз сыграет одну из главных ролей в приквеле к антиутопической саге "Голодные игры: Рассвет. Часть 1", который выйдет на экраны в ноябре 2026 года.

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