В Украине ударит ночной холод до +7°: синоптик рассказал, когда ждать перемен

Дожди и грозы с градом продолжатся.

Уже в ближайшие дни в Украине ожидается заметное ухудшение погодных условий. Летняя жара и солнечная погода сменятся похолоданием, дождями, грозами и местами градом. В отдельных регионах температура ночью может опуститься до +7 °C. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич.

По его словам, нестабильный характер погоды установится во второй декаде июня. Ожидается увеличение количества осадков: дожди будут сопровождаться грозами, порывистым ветром, местами возможен град.

В период с 11 по 13 июня прогнозируются кратковременные осадки, местами они могут сопровождаться грозами и шквалами. Температура начнет снижаться с западных областей: ночью +12…+18 °C, днем +22…+27 °C. На востоке и юге еще сохранится тепло до +28…+33 °C.

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С 14 по 17 июня погода останется ветреной и нестабильной, с периодическими дождями. Самые прохладные ночи ожидаются в западных и северных регионах – +7…+12 °C, днем +18…+23 °C. В остальной части страны ночная температура составит +10…+15 °C, дневная – около +21…+26 °C.

18-20 июня на юге и юго-западе снова начнет усиливаться тепло. На севере при этом сохранятся прохладные ночи. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, а ветер останется преимущественно западного направления, усиливаясь во время гроз. Ночью ожидается +12...+17 °C, днем +23...+28 °C, а на юге и юго-востоке температура поднимется до +31 °C.

Погода в Украине ухудшится – что известно

О том, что украинцев ждет ухудшение погоды, говорит и синоптик Виталий Постригань. Уже с 12 июня, по его данным, Украина окажется на границе жары на востоке и прохлады в западных районах.

"Атмосфера будет напоминать сильно разогретую сковороду, в которой накопилось много тепла и влаги. Вторжение холодного воздуха на раскаленную поверхность станет "спусковым крючком" для стремительного высвобождения энергии", – поясняет синоптик.

По его данным, начнутся грозовые дожди, местами град и шквалы 17-22 м/с. Дневная температура снизится с +29° до +20°.

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