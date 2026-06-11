В Украине подорожала валюта: курс доллара и евро 11 июня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,73 грн, а евро – 51,70 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 11 июня, вырос на 15 копеек и составляет 45,30 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,73 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 7 копеек и составляет 52,35 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,70 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,00 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,85 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,40 грн/евро, а курс продажи – 52,15 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 11 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,98 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 14 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 10 июня – 44,84 грн/долл.).

Что касается евро, гривня осталась на прежнем уровне: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,90 гривни за один евро.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что украинцы в мае увеличили покупку евро. Спрос подпитывается периодом отпусков и плановыми поездками в Европу. По его словам, чистая покупка долларов в мае упала до 62,3 млн долл., что стало минимумом за 10 месяцев. Чистая покупка евро в мае, напротив, выросла – до 225 млн долл. в эквиваленте.

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