Россия вернула в арсенал мину времен Второй мировой войны: на фронте обнаружили PMD-6

Противопехотная мина ПМД-6 была разработана ещё в 1930-х годах и широко применялась во время Второй мировой войны. В 1948–1949 годах её официально вывели из состава советского арсенала.

Россияне, вероятно, возобновили производство противопехотных мин PMD-6, которые официально были сняты с вооружения еще после Второй мировой войны. Такие боеприпасы украинские военные обнаружили на Сумском направлении в начале 2026 года. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на специализированные источники, которые отслеживают развитие вооружений в войне РФ против Украины.

По данным Telegram-канала"Мины и кофе с бутербродами", одна из партий PMD-6 была изъята на фронте и передана на исследование украинским специалистам. Анализ показал, что Россия не просто использует старые советские запасы, а, вероятно, наладила новое производство модернизированной версии этих мин.

Противопехотная мина PMD-6 была разработана еще в 1930-х годах и широко применялась во время Второй мировой войны. В 1948–1949 годах ее официально вывели из состава советского арсенала.

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Классическая версия имела деревянный корпус и примитивную конструкцию. Однако современный вариант, обнаруженный украинскими саперами, получил пластиковый корпус заводского изготовления.

По оценкам экспертов, это позволяет мине выдерживать до двух килограммов грунта или маскировочного покрытия без случайного срабатывания.

Внутри устанавливается стандартная шашка тротила массой 75 или 200 граммов, а также традиционный механизм подрыва, который активируется при нажатии на крышку мины.

Использование противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией 1997 года, которая предусматривает запрет на производство, накопление, передачу и применение таких боеприпасов.

Документ подписали более 160 государств мира. В то же время Россия никогда не ратифицировала это соглашение, поэтому формально не взяла на себя соответствующих международных обязательств.

Появление на фронте модернизированных PMD-6 может свидетельствовать как о стремлении России максимально насытить поле боя дешевыми средствами поражения, так и о готовности использовать даже решения почти столетней давности для продолжения войны.

Война в Украине – последние новости

Вечером 10 июня враг атаковал Павлоград в Днепропетровской области, в результате чего пострадали 12 человек, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. По его словам, в результате удара был поврежден многоэтажный дом, там возник пожар.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах работы Сил беспилотных систем ВСУ за год после создания соответствующей группировки.

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