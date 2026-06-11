Самая засушливая неполярная пустыня оказалась на 20 млн лет старше, чем считали ученые

Ученые отодвинули время возникновения экстремальной засушливости пустыни Атакама более чем на 20 миллионов лет назад.

Чилийская пустыня Атакама является самой засушливой неполярной пустыней на Земле. В некоторых местах нет никаких свидетельств того, что там когда-либо падали капли дождя.

Как пишет IFLScience, многие ученые долгие годы считали, что гипераридные условия Атакамы сформировались около 10–20 миллионов лет назад. Однако недавнее исследование показало, что эта пустыня на самом деле могла возникнуть еще раньше - примерно 45 миллионов лет назад.

"Наши результаты указывают на то, что современное гипераридная ядро пустыни Атакама сформировалось в период от среднего до позднего эоцена, о чем свидетельствует чрезвычайно низкая поверхностная активность. Это делает ее одним из самых древних непрерывно засушливых регионов на Земле и заставляет нас переосмыслить, как и когда развиваются такие экстремальные среды", - рассказал доктор Бенедикт Риттер-Принц из Института геологии и минералогии Кельнского университета.

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Ученые отодвинули время возникновения экстремальной засушливости пустыни Атакама более чем на 20 миллионов лет назад после изучения того, как космические лучи взаимодействовали с горными породами в этом регионе. Они воспользовались методом, известным как датировка по экспозиции космогенных нуклидов. Он основан на поиске концентраций редких изотопов, которые образуются, когда определенные минералы подвергаются воздействию космических лучей из космоса.

Проанализировав 135 фрагментов кварца из глубин пустыни, исследователи обнаружили самые высокие из когда-либо зарегистрированных концентрации космогенного нуклида ²¹Ne, что свидетельствует о том, что поверхностные породы Атакамы оставались практически нетронутыми в течение десятков миллионов лет.

"В более умеренных регионах осадки вызывают эрозию и перенос осадочных пород, постоянно изменяя ландшафт. Напротив, в гипераридном ядре Атакамы, где годовая норма осадков составляет менее 2 миллиметров, поверхностные процессы протекают чрезвычайно медленно. Ландшафт фактически сохраняется в неизменном виде в геологических масштабах времени", - объяснил профессор Тибор Дунай, автор исследования из Кельнского университета.

По словам ученых, засушливость Атакамы была вызвана периодом глобального похолодания после раннеэоценового климатического оптимума. В этот экстремально теплый период средние глобальные температуры на Земле были на невероятные 10–14 °C выше, чем в наши дни.

Ученые отметили, что снижение температур привело к уменьшению влажности в и без того полузасушливом регионе, превратив его в полноценную пустыню. В конечном итоге сдвиги тектонических плит и океанографические изменения закрепили этот процесс, зафиксировав пустыню в этом окаменелом состоянии на миллионы лет вперед.

Атакама превращается в идеальное место для хранения энергии

Ранее в Bloomberg писали, что пустыня Атакама в Чили становится центром развития систем накопления энергии. В регионе уже запустили многообещающий проект.

Проект компании ContourGlobal позиционируется как система аккумуляторных батарей промышленного масштаба с самой длительной продолжительностью работы в Латинской Америке. По данным ContourGlobal, новая система хранения способна обеспечивать 200 мегаватт мощности в течение до 6,5 часов.

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