Трамп пообещал вернуться к санкциям против РФ и усилить помощь Украине, - Зеленский

США впервые положительно отреагировали на идею лицензионного производства украинских ракет, отметил Зеленский.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вернется к санкционной политике в отношении России. Это хороший сигнал. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Гондураса Насри Асфурой, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, также получен положительный сигнал от всей "Большой семерки" и Трампа в вопросе укрепления ПВО Украины. По его словам, США впервые положительно отреагировали на идею лицензионного производства украинских ракет.

"Лицензии на производство наших ракет впервые воспринимаются американской стороной положительно. Ранее я передавал эту информацию, как вы знаете, начиная с администрации президента Байдена, но мы ни разу ничего не получили", – сказал Зеленский.

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Он добавил, что состоятся консультации и есть надежда, что будет положительный ответ и Украина получит лицензии.

Также Зеленский сказал, что Трамп пообещал вернуться к вопросу санкций против России, а также заверил, что помощь Украине будет продолжаться.

"Нам будут помогать гораздо больше. Это слова президента Трампа. Для того, чтобы Путин понял, что помощь не прекратится и поэтому ему желательно остановить войну. Посмотрим на практике, как все будет", – подчеркнул Зеленский.

США могут возобновить санкции против российской нефти

Как сообщал УНИАН, США не продлили действие исключения из санкций в отношении российской нефти. Reuters сообщало, что Министерство финансов США 17 июня не опубликовало решение о продлении исключения из санкций в отношении российской нефти, транспортируемой по морю.

Срок действия этого механизма истек в полночь, однако президент США Дональд Трамп и представители его администрации не сообщили, будет ли возобновлен санкционный режим.

Во время войны с Ираном администрация Трампа временно ослабила санкции в отношении российской нефти, чтобы помочь уязвимым экономикам справиться с энергетическим кризисом. Ситуация может измениться после того, как Вашингтон и Тегеран достигли меморандума о взаимопонимании по прекращению конфликта, что должно способствовать возвращению нефти с Ближнего Востока на мировые рынки.

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