Увлечение Трампом властью превращает его в короля: политологи объяснили, чем это опасно

Хаотичная политика президента США свидетельствует о том, что он формирует новый "королевский двор" и "неокоролевскую семью".

Стремление президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США, как и ряд подобных решений, привели чиновников из Дании, Гренландии и других стран в состояние растерянности и замешательства. Для многих людей в США и за рубежом внешняя политика Трампа кажется непоследовательной, даже иррациональной.

Но, как объяснили американские политологи Стейси Годдард и Абрахам Л. Ньюман в колонке для The New York Times, это потому, что "люди смотрят на нее через неправильную историческую призму". Политологи же считают подход Трампа "неороялистской международной политикой", которая берет свое начало в 16 веке.

Именно поэтому Трамп использует внешнюю политику как инструмент для "направления денег и статуса себе и ближайшим соратникам". Они пишут, что национальные интересы затмеваются интересами элит, а Трамп готов к сговору с соперниками, чтобы "продвигать узкие интересы своего двора". Они предупредили, что если другие страны не примут быстрых мер, чтобы сдержать импульсы Трампа, они будут способствовать "созданию глобального порядка, основанного на эксплуатации и доминировании".

"Американская внешнеполитическая элита превратилась из группы бюрократов в королевскую семью, такую как Тюдоры или Габсбурги. Внешняя политика формируется в руках придворной клики – небольшой эксклюзивной сети. Некоторые из них входят в кабинет Трампа, например Марко Рубио, который одновременно является государственным секретарем, временным советником по национальной безопасности, исполняющим обязанности главного архивариуса и, возможно, вице-королем Венесуэлы", – написали авторы.

Они добавили, что клика Трампа состоит из членов его семьи и лиц, которые сделали пожертвования на его кампанию 2024 года (таких как Илон Маск и Пол Сингер, миллиардер, основатель и сопредседатель хедж-фонда Elliott Investment Management). В нее также входит коллега Трампа, магнат недвижимости Стив Виткофф, и зять президента Джаред Кушнер.

Торговая политика Трампа следует подобному сценарию. Авторы подчеркнули, что хотя пошлины не привели к возрождению рабочих мест в производстве США, они стали готовым инструментом для сбора десятины с стран и компаний.

Они напомнили, что частные компании также платят королю дань. Например, генеральный директор Apple Тим Кук подарил Трампу золотую табличку и пожертвовал средства на строительство запланированного им бального зала. При этом система распределения должностей принесла свои плоды членам семьи Трампа, личное состояние которых, по сообщениям, с момента выборов выросло как минимум на 4 миллиарда долларов.

"Как и во всех королевских семьях, целью являются не только деньги, но и статус. Трамп считает, что представление о власти означает реальную власть. Некоторые быстро приспособились к этой игре. Не случайно, когда он прибыл с государственным визитом в Южную Корею, правительство подарило ему золотую корону, а король Карл из Великобритании предложил королевский визит, окутанный великолепием и технологическими титанами", - говорится в статье.

Авторы делают вывод, что мир может тщетно надеяться на то, что после возвращения мира, основанного на правилах, Трамп начнет позиционировать себя как "император Габсбургов". Они называют это "опасной ставкой" и считают, что чем больше "иностранные государственные и частные лидеры успокаивают Трампа, тем больше такое поведение становится нормой международной политики".

Последствия политики Трампа - последние новости

Напомним, что несколько последних событий показали осознание европейскими политиками того, что трансатлантическое партнерство изменилось - впервые после 1945 года. В частности, это прослеживалось в речах президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца на последнем экстренном саммите ЕС.

Американские аналитики отмечают, что стремление Трампа иметь неограниченную власть создает проблемы российскому диктатору Владимиру Путину. Ведь Россия годами получала геополитическое преимущество, агрессивными военными рисками. Теперь, похоже, США будут повторять это.

