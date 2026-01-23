После победы Трампа Америка теряет звезд: кто и почему уже переехал за границу

Это не первый случай, когда политическая напряженность влияет на решение знаменитостей о месте проживания.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года ряд американских звезд публично заявили о переезде за границу или подтвердили, что серьезно его рассматривают.

По данным аналитиков, еще в ноябре 2024 года среди обычных американцев вырос интерес к запросам типа "переезд за границу". Business Insider публиковал список знаменитостей, которые уехали из страны из-за новой политики и неприятия решений власти.

Известная актриса, комедиантка и телеведущая Эллен Дедженерес вместе с женой - актрисой и моделью Поршей де Росси - уехали в Великобританию сразу после выборов 2024 года. По данным западных СМИ, супруги поселились в английской глубинке и не планируют возвращаться в США в ближайшее время.

Телеведущая и комедийная актриса Рози О'Доннелл еще в январе 2025 года вместе с младшей дочерью переехала в Ирландию. Актриса объяснила решение политической ситуацией в Соединенных Штатах Америки и сообщила, что находится в процессе получения ирландского гражданства.

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер, которая несколько лет жила в Америке, после развода с Джо Джонасом вернулась в Великобританию. В интервью актриса призналась, что ее решение было связано с общей политической атмосферой в США и желанием вернуться домой.

Лена Данем сейчас живет в Лондоне. Хотя актриса подчеркивает, что переезд был связан прежде всего с работой, ранее она открыто говорила о сложном отношении к политическим процессам в США.

Кинорежиссер Джеймс Кэмерон еще во время пандемии переехал в Новую Зеландию и получил гражданство страны. Он открыто заявляет о своем разочаровании направлением, в котором движутся Соединенные Штаты.

Актер Ричард Гир вместе с женой переехал в Испанию в конце 2024 года. Актер неоднократно критиковал политический курс США, хотя его семья и планировала жить между Европой и Америкой.

Певицы Барбра Стрейзанд, Шер и актриса Лаверн Кокс неоднократно публично заявляли, что рассматривают возможность покинуть страну в случае дальнейшего обострения политической ситуации.

Напомним, ранее Дональд Трамп публично поссорился с актером Джорджем Клуни, который принял решение получить французское гражданство.

