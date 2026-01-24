Трамп стал конкурентом Путина в обладании неограниченной властью, - NYT

Путин годами получал геополитическое преимущество, агрессивно используя российскую мощь в глобальных делах и идя на большие военные и разведывательные риски.

В последние дни Москва праздновала свою удачу, поскольку президент США Дональд Трамп поставил под угрозу НАТО "крестовым походом" за захват Гренландии. Об этом пишет The New York Times.

По мнению аналитиков, приход к власти в мире меркантильного Вашингтона, обладающего неограниченной властью также создает проблемы для президента России Владимира Путина, который привык играть эту роль.

"Этот момент полон как надежд, так и опасностей для Путина. Для него это будет сложно, как и для всех остальных", - сказала Фиона Хилл, которая руководила российскими и европейскими делами в Совете национальной безопасности Белого дома во время первой администрации Трампа.

Отмечается, что Путин годами получал геополитическое преимущество, агрессивно используя российскую мощь в глобальных делах и идя на большие военные и разведывательные риски. Подобный подход американского президента выгоден российскому лидеру, пока они ладят друг с другом, но в противном случае угрожает ограничить его влияние, поскольку глобальная военная и экономическая мощь Вашингтона превосходит мощь России. Хилл сказала:

"По сути, Соединенные Штаты говорят: "Мы с вами, и мы будем делать то же самое, что и вы". Это знаменует собой новую реальность для Путина. Проблема для него вполне может заключаться в том, что Трамп попытается его превзойти".

Она утверждает, что почти 20 лет Путин стремился положить конец "однополярному миру", в котором доминирует Вашингтон. Но на глобальной арене без правил, где каждая страна пытается максимизировать свою мощь, Соединенные Штаты во многом возвышаются над Россией. Власть, которую Трамп продемонстрировал над американскими технологическими миллиардерами, обладающими огромным влиянием во всем мире, не может сравниться с властью Путина. Не может сравниться и влияние Трампа на мировую торговлю.

"Это своего рода призыв: "Будьте осторожны со своими желаниями", - отметила Хилл.

По мнению аналитиков, российский лидер, похоже, намерен получить дивиденды, которые возобновление отношений с Соединенными Штатами принесет Москве при Трампе, не жертвуя при этом своими основными требованиями в отношении Украины. Для этого ему приходилось уступать, когда Трамп заходил вразрез с российскими интересами в других частях мира.

"С точки зрения Москвы, ситуация неоднозначна. Да, хорошо видеть напряженность между Соединенными Штатами и Европой и разрыв трансатлантического альянса, к которому Россия стремилась десятилетиями. Но должна быть некоторая обеспокоенность по поводу того, как Соединенные Штаты будут развертывать свои собственные вооруженные силы, свои собственные экономические силы по всему миру в местах, представляющих интересы России", - сказал Томас Грэм, возглавлявший российскую политику в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джордже Буше-младшем.

Претензии Трампа на Гренландию

Как писало издание The Atlantic, противостояние Трампа с Европой вокруг Гренландии дало Путину немало поводов для злорадства. Издание отметило, что желание Трампа взять под контроль остров отвлекло внимание европейцев от войны России против Украины, заставив Данию и ее союзников использовать свои военные ресурсы для защиты Гренландии от США, вместо того, чтобы защищаться от российской угрозы.

