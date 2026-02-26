Россия запретила вербовку иностранцев, чтобы задобрить союзников из Африки, - The Telegraph

Москва выпустила "стоп-список" для военных вербовщиков, запрещая гражданам из 43 стран поступать на службу.

Россия запретила вербовку иностранных наемников из десятков стран после того, как африканские государства выразили возмущение тем, что их граждан обманом привлекают к войне против Украины.

Как сообщает The Telegraph, Москва выпустила "стоп-список" для военных вербовщиков, запрещая гражданам из 43 стран поступать на службу.

В список вошли несколько основных союзников РФ, в частности Китай, Индия, Бразилия, Турция, Куба, Иран и Венесуэла, а также многие африканские страны.

Считается, что Россия завербовала тысячи мужчин из Азии, Африки и Ближнего Востока, чтобы попытаться восполнить пробелы в своих рядах личного состава, образовавшиеся из-за ужасных потерь на передовой.

Сотни иностранцев погибли, а выжившие часто жаловались, что их заманили в Россию под ложным предлогом, после того как им предложили безопасную работу, не связанную с боевыми действиями, или возможность обучения.

Отмечается, что появились видео, на которых видно, как с некоторыми африканцами на передовой обращаются жестоко. Так, на одном видео, опубликованном в прошлом месяце, якобы была показана группа новых африканских наемников в заснеженном лесу, которые пели песни на своем родном языке.

Российский солдат, который снимал, сказал: "Посмотрите, сколько там одноразовых". Смеясь над бодрыми солдатами, он добавил, что "они будут петь по-другому", как только их отправят на фронт.

На другом видео якобы видно, как военные прикрепляют мину к груди африканского наемника и приказывают ему бежать через ничейную землю, превращаясь в живую бомбу, чтобы поразить украинские укрепления.

"Поскольку масштабы вербовки стали очевидны в последние месяцы, африканские правительства начали все более критично относиться к этой найме. Москва давно ухаживает за африканскими странами, изображая себя как альтернативу Западу и предлагая безопасность, промышленные и горнодобывающие инвестиции и опыт. Этот подход недавно оказался особенно успешным в бывших французских колониях по всему региону Сахель", - говорится в материале.

Ранее в этом месяце Кения оценила, что было завербовано до 1000 ее граждан, а министр иностранных дел страны Мусалия Мудавади заявил, что наем был "неприемлемым и тайным". Непал, Индия и Шри-Ланка также обратились к Москве с просьбой прекратить вербовку их граждан.

Африканские страны призвали к репатриации выживших граждан, которые либо до сих пор находятся в рядах российских вооруженных сил, либо являются украинскими военнопленными после взятия в плен.

Потери РФ в Украине - что известно

Ранее разведка Великобритании раскрыла потери России в войне против Украины в 2025 году. По данным Министерства обороны Великобритании, в 2025 году российские оккупационные войска потеряли в Украине примерно 415 тысяч военных убитыми и ранеными.

Этот показатель уступает только данным 2024 года. Тогда годовые потери РФ составили 430 тысяч человек.

В то же время потери оккупационной армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину в Великобритании оценивают в около 1 миллиона 213 тысяч человек. Речь идет о ликвидированных и раненых захватчиках.

