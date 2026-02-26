Россия запретила вербовку иностранцев, чтобы задобрить союзников из Африки, - The Telegraph

Россия запретила вербовку иностранных наемников из десятков стран после того, как африканские государства выразили возмущение тем, что их граждан обманом привлекают к войне против Украины.
Как сообщает The Telegraph, Москва выпустила "стоп-список" для военных вербовщиков, запрещая гражданам из 43 стран поступать на службу.
В список вошли несколько основных союзников РФ, в частности Китай, Индия, Бразилия, Турция, Куба, Иран и Венесуэла, а также многие африканские страны.
Считается, что Россия завербовала тысячи мужчин из Азии, Африки и Ближнего Востока, чтобы попытаться восполнить пробелы в своих рядах личного состава, образовавшиеся из-за ужасных потерь на передовой.
Сотни иностранцев погибли, а выжившие часто жаловались, что их заманили в Россию под ложным предлогом, после того как им предложили безопасную работу, не связанную с боевыми действиями, или возможность обучения.
Отмечается, что появились видео, на которых видно, как с некоторыми африканцами на передовой обращаются жестоко. Так, на одном видео, опубликованном в прошлом месяце, якобы была показана группа новых африканских наемников в заснеженном лесу, которые пели песни на своем родном языке.
Российский солдат, который снимал, сказал: "Посмотрите, сколько там одноразовых". Смеясь над бодрыми солдатами, он добавил, что "они будут петь по-другому", как только их отправят на фронт.
На другом видео якобы видно, как военные прикрепляют мину к груди африканского наемника и приказывают ему бежать через ничейную землю, превращаясь в живую бомбу, чтобы поразить украинские укрепления.
"Поскольку масштабы вербовки стали очевидны в последние месяцы, африканские правительства начали все более критично относиться к этой найме. Москва давно ухаживает за африканскими странами, изображая себя как альтернативу Западу и предлагая безопасность, промышленные и горнодобывающие инвестиции и опыт. Этот подход недавно оказался особенно успешным в бывших французских колониях по всему региону Сахель", - говорится в материале.
Ранее в этом месяце Кения оценила, что было завербовано до 1000 ее граждан, а министр иностранных дел страны Мусалия Мудавади заявил, что наем был "неприемлемым и тайным". Непал, Индия и Шри-Ланка также обратились к Москве с просьбой прекратить вербовку их граждан.
Африканские страны призвали к репатриации выживших граждан, которые либо до сих пор находятся в рядах российских вооруженных сил, либо являются украинскими военнопленными после взятия в плен.
Потери РФ в Украине - что известно
Ранее разведка Великобритании раскрыла потери России в войне против Украины в 2025 году. По данным Министерства обороны Великобритании, в 2025 году российские оккупационные войска потеряли в Украине примерно 415 тысяч военных убитыми и ранеными.
Этот показатель уступает только данным 2024 года. Тогда годовые потери РФ составили 430 тысяч человек.
В то же время потери оккупационной армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину в Великобритании оценивают в около 1 миллиона 213 тысяч человек. Речь идет о ликвидированных и раненых захватчиках.