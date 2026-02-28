Платят фермеры и строители: СМИ узнали, как Россия вербует иностранных наемников

Частники-вербовщики ищут себе в команду студентов-лингвистов со знаниями английского, французского, арабского, хинди, суахили, урду и других языков

Российская армия всё больше зависит от иностранных наемников, которых зачастую вербуют обманом из бедных стран. Об этом пишут "Важные истории".

Отмечается, что в начале этого года потери ВС РФ стали превышать объемы рекрутинга, и теперь Москве нужно придумывать новые способы, как пополнять воюющие подразделения.

На фоне этой ситуации в России появилась коммерческая ниша вербовки иностранцев на войну. Журналисты изучили одну из таких частных компаний - московский центр "Воевода".

Видео дня

Важно, что частники-вербовщики ищут себе в команду студентов-лингвистов со знаниями английского, французского, арабского, хинди, суахили, урду и других языков. Чтобы оформить визы будущим наемникам, вербовщики ищут "своих людей" в дипмиссиях. В "Воеводе" описывают свою работу так:

"Достучаться до консула в стране, где "второй день стреляют в аэропорту", и "решать вопросы" в юрисдикциях с тотальной коррупцией".

Отмечается, что вербовщики-"фрилансеры" порой зарабатывают на перепродаже людей на войну больше, чем сами учасники войны в Украине. Так, один из "подрядчиков" "Воеводы" получил за подбор новых контрактников около 7 млн рублей - на треть больше, чем в среднем может получить новобранец-контрактник на фронте в первый год службы с учетом огромных разовых выплат.

За 2025 год "Воевода" получил на вербовку более 360 млн рублей. Огромная часть из этого - бюджетные средства Москвы, а также регионов и муниципалитетов.

Другая часть - это поборы с крупных компаний и частных лиц. Миллионы рублей за "поиск и подбор кандидатов" для заключения контракта с ВС РФ "Воеводе" переводят девелоперы и компании из агропромышленного сектора. Среди невольных доноров есть также пожилые фермеры из глубинки, благотворительные фонды, которые должны помогать детям, и профсоюзы бюджетников.

Источники издания говорят, что так власти вынуждают их откупаться от проблем. Лишних средств в бюджетах нет, и поэтому на завоз новых бойцов для фронта скидываются бизнес и крестьяне.

Вербовка иностранцев в армию РФ

Издание The Telegraph писало, что Россия запретила вербовку иностранных наемников из десятков стран после того, как африканские государства выразили возмущение тем, что их граждан обманом привлекают к войне против Украины.

Утверждается, что Москва выпустила "стоп-список" для военных вербовщиков, запрещая гражданам из 43 стран поступать на службу. В него вошли несколько основных союзников РФ, в частности Китай, Индия, Бразилия, Турция, Куба, Иран и Венесуэла, а также многие африканские страны.

